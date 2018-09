INSTITUTO CENIBRA REALIZA AÇÕES EM PEÇANHA

Com o tema Criatividade em Camelos: Bolsas para usar e arrasar; a oficina ministrada pela Equipe Próspera ensinou conceitos de criação com produtos recicláveis como: calças compridas, bermudas, saias e shorts – usados, valorizando as potencialidades individuais num trabalho coletivo, Estimulou o fazer artesanal; Habilitou as participantes quanto: processo criativo, harmonia de cores e nos acabamentos das peças e apresentou alternativa para complementação da renda familiar.

A iniciativa busca estimular os moradores da comunidade no que se refere a identificação de oportunidades de geração de renda a partir de um artesanato sustentável que esteja em consonância com a vocação sociocultural da comunidade.

Para acompanhar o andamento da parceria do Instituto Cenibra com a Associação Bom Jardim Tronqueiras (Peçanha), foi realizada também uma reunião com 30 representantes da Associação no espaço construído em parceria com o Instituto e que conta com infraestrutura para capacitação profissional, encontros e promoção de atividades produtivas.

Durante a reunião foi verificada a viabilidade de promover capacitações na área alimentícia na fabricação de doces, como forma de diversificação de renda familiar dos associados. Também foi realizado alinhamento estratégico quanto à prevenção e combate a incêndios florestais, ressaltando a importância da atitude da comunidade para a preservação biodiversidade.

A Cenibra está presente em 54 municípios de Minas Gerais. Além dos impostos que recolhe e dos empregos que gera, a empresa ainda desenvolve inúmeros programas que visam elevar os níveis de qualidade de vida das populações vizinhas. São mais de 50 Projetos Socioambientais que contemplam as áreas de educação, meio ambiente, inclusão digital, geração de renda, resgate cultural, lazer e cidadania.