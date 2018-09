INSTITUTO CULTURAL USIMINAS COMEMORA 25 ANOS COM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Neste mês de setembro o Instituto Cultural Usiminas completa 25 anos de atuação. E para celebrar a trajetória marcada por ações de cultura, esporte e meio ambiente nas cidades de atuação da Usiminas, as comemorações iniciam nesta semana, em Ipatinga. Uma programação cultural especial é oferecida para o público da Região do Vale do Aço, com espetáculo, show, exposição e curso. A primeira delas é a apresentação do renomado Grupo Corpo, no próximo dia 12, às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas.

O público poderá conferir as coreografias “21” e “Gira”, que compõem o programa da temporada nacional 2018 do Grupo Corpo. Criado em 1992, “21” é um divisor de águas na história do Grupo Corpo. Com música de Marco Antônio Guimarães, o balé surpreende o espectador. Oito pequenas peças musicais extraídas das combinações entre os números 6, 5, 4, 3, 2, 1 (que, somados, dão 21), alternam elementos das músicas erudita, popular, oriental, cigana e jazzística.

A mais recente criação do Grupo Corpo, “Gira” fala do povo brasileiro e suas misturas como a umbanda, que faz um amálgama da África, do catolicismo, do kardecismo. O trabalho de Rodrigo e Paulo Pederneiras vem sendo saudado pela crítica como uma nítida, embora sutil, renovação do vocabulário do Grupo. “Gira” é fruto da parceria da companhia mineira de dança com a banda paulistana Metá Metá, que se inspira livremente nos ritos da umbanda. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br.

A apresentação do Grupo Corpo integra a Série Espetáculo de Dança do Instituto Cultural Usiminas, que tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O Grupo Corpo tem o patrocínio da Petrobras.

MÚSICA

No próximo dia 15, a comemoração segue ao som da Orquestra de Viola Caipira Vale do Aço. O grupo vai lançar o CD Viola Minha Terra, com show às 20h, no Teatro do Centro do Centro Cultural Usiminas. O público vai conferir no show grandes sucessos da música caipira ao som dos 25 violeiros da Orquestra de Viola Caipira do Vale do Aço. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br. O lançamento do CD Viola Minha Terra integra a Série Espetáculo de Música Instrumental do Instituto Cultural Usiminas, que tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

EXPOSIÇÃO

Com entrada gratuita, a Galeria Hideo Kobayashi do Centro Cultural Usiminas recebe, a partir de 12 de setembro, a exposição Território 25. Por meio de fotos, faixas, vídeos, outdoors, lambe-lambe e registros de ações, a exposição utiliza diversas linguagens da cultura urbana para mostrar a cidade como espaço múltiplo, permeada por diversos espaços, lugares e territórios. A exposição propõe uma reflexão sobre as relações sociais que perpassam todos esses ambientes urbanos e oferece muita interatividade.A exposição tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultural.

CURSO GRATUITO

No mês de novembro, o Instituto Cultural Usiminas vai oferecer como parte das comemorações dos seus 25 anos, uma palestra com o educador Sebastião Rocha. Mais conhecido como Tião Rocha, o antropólogo, educador e folclorista vai falar sobre “Arte e Cultura na Infância”, no dia 8 de novembro, às 19h, com entrada franca. Em breve as inscrições serão abertas, na Ação Educativa, pelo telefone: 31.3824.3731.

ATUAÇÃO AMPLA

O Instituto Cultural Usiminas foi criado em 1993 para sistematizar os investimentos em cultura da Usiminas. A partir de 1994, incorporou a gestão do Teatro Zélia Olguin e, em 1998, do Centro Cultural Usiminas, ambos em Ipatinga (MG). A partir de 2007, com a regulamentação da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, do Ministério dos Esportes, projetos esportivos passaram a ser beneficiadas com os investimentos da Usiminas e o Instituto incorporou a responsabilidade de aplicação e gestão desses recursos, assim como na área social, com a gestão dos recursos destinados ao FIA (Fundo da Infância e Adolescência), Fundo Nacional do Idoso, PRONAS/PCD (Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência) e PRONON (Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica).

Desde a fundação do Instituto, foram investidos quase de R$ 330 milhões em 2.348 projetos de cultura, esporte e social, em 44 cidades de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Espírito Santo. Em 25 anos de história, o Instituto Cultural Usiminas vem realizando atividades que fazem a diferença na vida das pessoas, direcionando seus investimentos para ações que promovam o desenvolvimento sustentável dos setores e apoiando processos de participação social, democratização da cultura, acesso ao esporte e cidadania.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, afirma que chegar à marca de 25 anos com crescente atuação e alcance de público é motivo de muito orgulho. “Preparamos uma comemoração especial para celebrar junto ao público, que é tão importante para nós. Ao longo desses 25 anos, o Instituto Cultural Usiminas cresceu em várias frentes de trabalho, gerindo atividades de artecultura, educação ambiental e esporte nas cidades de atuação da Usiminas. Esperamos que nos próximos anos as ações do Instituto possam beneficiar ainda mais pessoas em várias cidades do Brasil”, declara a diretora.

Serviço:

12/9

“21” e Gira

Grupo Corpo (MG)

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Ingressos: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia)

Venda de ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas, Soluções Usiminas e Fundação São Francisco Xavier)

Mais informações: 31.3822.3031

12/9 a 27/10

Exposição “Território 25”

Local: Galeria Hideo Kobayashi, Centro Cultural Usiminas (Shopping do Vale do Aço – Av. Pedro Linhares Gomes, 3.900-A, Ipatinga)

Visitação: de terça a sábado, das 10h às 21h

Mais informações: 31.3824.3731

15/9

Lançamento do CD Viola Minha Terra

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 19h30

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia)

Vendas na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br: R$ 15 promocional até 2 horas antes do evento. Faltando 2 horas: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas, Soluções Usiminas e Fundação São Francisco Xavier)

Mais informações: 31.3822.3031

8/11

Palestra “Arte e Cultura na Infância”, com Tião Rocha

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 19h

Entrada gratuita. Abertura de inscrições em breve.

Mais informações: 31.3824.3731