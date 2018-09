INSTITUTO DO INOX FORMA TURMA DE SOLDAGEM TIG

O Instituto do Inox, em parceria com a Fundação Aperam Acesita, formou na última sexta-feira (14), mais uma turma de soldagem TIG. Ao todo, foram 40 horas de capacitação dedicada aos participantes.

Na programação de encerramento, uma palestra foi realizada pelo diretor do Instituto, Reginaldo Barbosa. Em sua fala, ele destacou assuntos como as estratégias e metas da Aperam para o aumento do consumo per capita do inox no mercado nacional. Reginaldo falou também sobre a importância do papel do Instituto do Inox enquanto formador de mão-de-obra qualificada. Barbosa ainda, reconheceu o protagonismo dos formandos e ressaltou as oportunidades para a geração de emprego e renda, neste contexto.

Rompendo as barreiras de Minas Gerais, o curso é o único oferecido no Brasil, recebendo alunos de outras cidades como Passa Quatro (MG) e Caldas Novas (GO). Claudiney Silvestre, saiu do coração do Brasil em Goiás para realizar o curso. Para ele, uma oportunidade ímpar, uma vez que em sua região o aço inox ainda não é explorado. “Em uma busca na internet me deparei com o curso. Foi muita coincidência, pois as inscrições já estavam quase esgotando”, relembra Claudiney, que trabalha há oito anos com aço carbono. “Pra mim, foi rica a experiência de participação do curso. Desejo vida longa ao Instituto do Inox, e que muitos outros alunos possam se qualificar e trabalhar com o aço inox”, disse Claudiney.

De acordo com o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, alcançar pessoas fora da região e recebê-las no Instituto do Inox é um privilégio. “É uma satisfação para nós sempre receber alunos de outras cidades e até estados do Brasil. Nosso objetivo é realmente quebrar as barreiras físicas e levar nosso conhecimento a todos interessados em trabalhar com o aço inox”.