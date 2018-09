INTENSIVÃO ENEM 2018 REÚNE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE TIMÓTEO

A Fundação Aperam Acesita, realizou na manhã do último sábado (15), o Intensivão Enem 2018. O objetivo do evento foi oportunizar aos alunos do terceiro ano das escolas públicas de Timóteo aulas de preparação para a prova do Enem. Foi realizado o primeiro aulão visando o desenvolvimento de competências propostas pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ministrado por professores altamente capacitados de instituições parceiras.

Aluna do terceiro ano do ensino médio, no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet), Victória de Paula, 17 anos, destacou a importância do evento em sua fase de preparação para o Enem. “Pra mim, foi muito boa a experiência nessa primeira aula. Toda preparação nesta etapa pré prova é muito bem vinda”, destaca a aluna que faz a prova pela terceira vez. “Eu já fiz o Enem por duas vezes, no primeiro e no segundo ano; agora, é diferente, pois é pra valer. Antes, tinha feito só para testar meus conhecimentos”, detalha a aluna.

A programação contou com um bate-papo com a psicóloga Lídia Batista Garcia, que fez uma abordagem com o tema “Aceleradores de Aprendizagem”, como forma de preparar os alunos e motivá-los para obterem bons resultados. Logo após, uma aula de matemática ministrada pelo professor Fabrício Almeida de Castro, do Cefet, também compôs a programação. Fabrício explicou e alertou os alunos quanto às dicas para interpretarem as questões da prova. “Os alunos das escolas públicas são muito carentes de atividades como essa. Eles precisam ser mais motivados, afinal, todos têm um potencial incrível e nem sabem de sua capacidade para tirar uma boa nota na prova”, destaca Fabrício.

De acordo com o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, a iniciativa segue a proposta de garantir a preparação de todos os alunos de forma singular, democratizando o acesso a cursos de qualidade para a sua capacitação. “Nossa proposta é contribuir e oportunizar aos alunos da rede pública aulões de preparação para a prova do Enem, além disso esse momento proporciona uma sinergia entre às escolas”, que estão na busca de bons resultados.

Os alunos interessados em participar das próximas aulas devem se inscrever gratuitamente pelo telefone 31 3849-1101, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e de 13h30 às 17h. As inscrições são limitadas.

Cronograma:

Dia: 22/9

2º aulão | Tema: História da Arte e Literatura

Inscrição: 17 a 21/09

Dia: 29/9

3º aulão | Tema: Geografia no Enem

Inscrição: 24 a 28/09

Dia: 06/10

4º aulão | Tema: Física no Enem

Inscrição: 1º a 5/10

Dia: 20/10

5º aulão | Tema: Brasil no Século XX e Língua Portuguesa

Inscrição: 15 a 19/10

Dia: 27/10

6º aulão | Tema: Língua Português e Redação

Inscrição: 22 a 26/10