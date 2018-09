IPATINGA ASSUME COMPROMISSOS PARA AVANÇAR EM SUSTENTABILIDADE

Em reunião na tarde desta quarta-feira (5), com a consultora de Projetos Sociais da Fiemg – Regional Vale do Aço, Patrícia Barbosa, e o secretário municipal de Planejamento, Ricardo Luiz de Figueiredo Coelho, o prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha, assinou carta-compromisso com metas de transparência e governabilidade, dentro do Programa de Cooperação para Cidades Sustentáveis.

Focado no aperfeiçoamento da gestão pública, o Programa envolve uma plataforma alimentada com indicadores de eficiência em áreas como segurança, infraestrutura urbana, esporte, lazer, educação, saúde e questões ambientais, requerendo o acompanhamento permanente por membros de setores estratégicos do governo. Participam cerca de 280 cidades do Brasil, 26 delas de Minas Gerais.

Os indicadores monitorados compreendem 12 eixos de atuação, visando à otimização dos recursos públicos e a melhoria da qualidade de vida da população.

“A transparência e a eficiência são dois pilares fundamentais de nossa administração. Estamos trabalhando diligentemente para garantir agilidade nas respostas à sociedade em suas demandas mais essenciais e, claro, procurando gerir com responsabilidade o orçamento. Todas as parcerias que nos ajudem a avançar mais nesta direção, dentro de uma agenda de sustentabilidade, são bem-vindas”, disse o prefeito.