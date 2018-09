IPATINGA IMPLANTA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI)

Um sonho há muito acalentado pela comunidade de Ipatinga está prestes a se tornar realidade, traduzindo-se em uma série de benefícios para a população. Conforme ficou definido nesta terça-feira (25), por meio de convênio o município ganhará já no final do mês de outubro uma UAI – Unidade de Atendimento Integrado, organismo que concentra num único endereço diversos serviços como cadastro no Sistema Nacional de Empregos (Sine), emissões de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), Detran-MG e outros. O local definido é um imóvel na avenida Macapá, 665, no bairro Veneza.

Reunido em Belo Horizonte com a diretora de Operações, Christiane Lazzarotti, e o superintendente de Gestão das UAIs, Itaner Debossan, o prefeito Nardyello Rocha acertou detalhes para a inauguração da Unidade, que apesar de pretendida e reivindicada em diversos governos anteriores jamais chegou a ser viabilizada.

“A instalação da UAI é uma conquista extremamente importante para Ipatinga. Há tempos ela vem sendo tentada, mas sempre esbarrou em entraves das mais diversas ordens. Felizmente, agora a população de nossa cidade e região ganha este verdadeiro presente. A UAI é uma unidade muito bem estruturada do ponto de vista de suas instalações e da quantidade e capacidade das pessoas que nela irão trabalhar. Será um grande avanço na humanização do atendimento à população que busca os serviços públicos ali prestados. Ela será instalada em um ponto estratégico, uma avenida muito bem servida por linhas de ônibus e perto do centro”, destaca o prefeito.

Entre 853 municípios no Estado, Ipatinga será o 32º a ter a UAI. O prefeito informou que também está negociando com os gestores da Unidade a transferência para o local dos serviços do Procon municipal, que atualmente funcionam no antigo prédio do Cesec (Centro Estadual de Educação Continuada), na rua Edgard Boy Rossi, 170, junto ao prédio da prefeitura, no Centro.

AUDITÓRIO

Entre outras instalações, a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) de Ipatinga terá também um auditório para empresários realizarem entrevistas e seleção de funcionários; o NAF – Núcleo de Assistência às Famílias de presidiários, e uma repartição para submeter à prova eletrônica digital, candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nos casos específicos em que o teste teórico é necessário.

A previsão é de que a UAI ipatinguense gere 40 empregos diretos. Seu funcionamento será de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas.