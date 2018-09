IPATINGA INICIA ATIVIDADES DA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

Com uma reflexão sobre a importância de atitudes defensivas e maior humanização na área, o prefeito Nardyello Rocha abriu nesta segunda-feira (17), na Estação Intendente Câmara, no bairro Ferroviários, as atividades da Semana Nacional do Trânsito em Ipatinga. O evento envolveu dezenas de passageiros que aguardavam embarque, além de representantes de diversas instituições e entidades que fazem parte do Movimento Trânsito Mais Seguro. Até esta sexta-feira (21), acontecem em diversos pontos da cidade as blitze educativas com o tema “Nós somos o trânsito”.

Em sua fala, o prefeito destacou os poucos motivos para celebrar quando o assunto é trânsito. “Na verdade, não temos nada pra comemorar, uma vez que o trânsito no Brasil mata mais do que guerra e nós, infelizmente, estamos nos acostumando com isso. Esta semana deve ser de reflexão para todos”, enfatizou. “Como poder público, apoiador deste Movimento, também vamos para as ruas reforçar que precisamos ser mais humanos, mais tolerantes. A Prefeitura de Ipatinga já entendeu o recado e, por isso, vem realizando intervenções viárias visando dar maior fluidez e segurança ao tráfego. Como exemplo, temos as obras na BR-381, nas proximidades da estação ferroviária; as melhorias no bairro Cidade Nobre, além do projeto ‘Onda Verde’, que é o sincronismo dos semáforos desde o bairro Jardim Panorama até o bairro Bethânia”, citou.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), mostram que o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial de mortes no trânsito. Em média, 40 mil pessoas perdem a vida em acidentes automobilísticos no país, a cada ano, e as principais vítimas são jovens de 15 a 29 anos.

Segundo o comandante do Pelotão de Trânsito da 12ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito, tenente Vieira, o excesso de velocidade e ações que causam distrações ao volante (como falar ao celular, mandar mensagens pelo WhatsApp) e embriaguez estão entre as infrações mais comuns listadas como causas de acidentes.

Enquanto aguardava embarcar para Belo Horizonte, a passageira Nevinha Starling, moradora do bairro Imbaúbas, curtia as performances artísticas apresentadas pela ‘Professora Cacau’ e pela banda da Polícia Militar no hall da estação ferroviária. “Essa iniciativa é importantíssima para todos que participam do trânsito, pedestres, motoristas, principalmente neste período de chuva. Eu nunca perdi um parente em acidente de trânsito, mas sempre alerto meu marido para que não ultrapasse a velocidade estabelecida nas vias. A direção defensiva, em favor da vida, é a que todos nós devemos adotar”, opinou.

HOMENAGENS

Ainda durante a solenidade de abertura da Semana, o prefeito Nardyello Rocha, acompanhado de autoridades militares, homenageou os representantes das empresas parceiras do Movimento Trânsito Mais Seguro com a entrega de certificados.

BLITZ EDUCATIVA

Dando continuidade à programação definida pela administração municipal para a Semana Nacional do Trânsito em Ipatinga, na manhã desta terça-feira (18) os membros do Instituto Raquel Barreto em Defesa da Vida, em parceria com servidores públicos e o chefe do executivo, realizaram uma panfletagem na avenida José Júlio da Costa, na altura do Centro de Oncologia e Radioisótopos (COR), no bairro Ferroviários.

O prefeito e a equipe do Instituto distribuíram panfletos com mensagens de conscientização dos motoristas sobre a importância da humanização no trânsito. “Fiz questão de participar desta ação, de abordar os carros, motocicletas, pedestres e ciclistas para juntos refletirmos sobre o nosso trânsito, que atualmente mata muitas pessoas em todo o país. Mais do que nos preocupar com a fluidez do trânsito, temos que voltar os nossos olhares para a humanização, o respeito, a paciência e a tranquilidade, porque a vida vem sempre em primeiro lugar”, comentou Nardyello.