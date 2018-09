IPATINGA INICIA O PROJETO ‘CALÇADA LINDA’

Na manhã desta quinta-feira (20), deu início a um projeto inédito de arborização em Ipatinga, é o “Calçada Limpa”. Começando pelo bairro cidade nobre, o projeto prevê o plantio de mudas de nove espécies de árvores, e se estenderá para outros bairros. “Trata-se de um projeto inédito de arborização, com planejamento urbano que vai proporcionar desenvolvimento sustentável à nossa querida Ipatinga”. As palavras são do prefeito Nardyello Rocha.

Somente durante a ação, oito novas mudas de árvores foram adotadas e plantadas na calçada de uma moradora da comunidade. O plantio foi feito pela própria munícipe, na companhia do chefe do Executivo e de profissionais da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma). Até o dia 5 de outubro, outras 310 mudas de nove espécies de árvores serão plantadas na localidade. Os moradores do bairro Bom Retiro serão os próximos a receber o projeto.

Há três anos morando numa casa com calçada ampla e sem árvores, a munícipe Jaqueline Albuquerque informou que não hesitou quando os técnicos da Prefeitura de Ipatinga a abordaram, fazendo o convite para adotar as novas espécies e plantar no seu passeio.

“Eu moro numa casa de esquina que não tinha nenhuma árvore em toda a extensão da calçada. Quando soube que as plantas oferecidas pelo projeto iam gerar sombra, a altura não ia atingir a rede elétrica, a raiz não vai estourar meu passeio, nem alcançar o esgoto e, ainda, tem o aspecto ornamental por causa das flores, fiquei muito motivada”, destacou a moradora, para completar em seguida: “Tinha pensado em adotar apenas uma, mas no final fui convencida a cuidar dessas oito que hoje estão sendo plantadas. Daqui alguns dias, com tudo florido, certamente minha calçada vai ficar linda”, enfatizou.

Em sua fala, o chefe do executivo pontuou: “Quem não tem dinheiro, precisa ter criatividade. Nós sabemos que Ipatinga há muito tempo precisava desse recenseamento arbóreo porque, assim como o ser humano, as árvores também têm seu ciclo de vida. Aqui na cidade algumas espécies, como os oitis, foram plantadas há décadas e hoje geram diversos problemas, dentre eles o estouramento de passeios, colocando em risco a segurança dos pedestres. Nós avaliamos e chegou o momento em que é necessário adequar os novos plantios às espécies que, segundo critérios técnicos, são as árvores mais apropriadas para as calçadas”, explicou. “Nós estamos tornando nossa cidade sustentável, com respeito ao meio ambiente, visando atender principalmente os anseios da população”, finalizou.

COMO ADOTAR UMA ÁRVORE

O primeiro passo para que os munícipes participem do projeto “Calçada Linda” é ligar para o telefone 3825-0647.

Técnicos da PMI realizarão uma visita às residências para, junto com os moradores, analisarem os locais de plantio no passeio, respeitando critérios arquitetônicos em termos de distância dos postes, garagens, portões, assim como a interface com outros equipamentos urbanos. Feita a adoção, a PMI realiza o plantio e o morador assume o compromisso de cuidar da nova planta.

As espécies oferecidas são: Aroeira salsa, Flamboyant mirim, Ipê Amarelo de jardim, Escova de garrafa pendente, Murta, Hibisco, Calicarpa, Resedá e Araçá roxo.

Durante noventa dias, um monitoramento é realizado com o objetivo de irrigar as mudas recém-plantadas, até que se apresentem as primeiras brotações.