IPATINGA: JUSTIÇA CASSA O NOVO PREFEITO NARDYELLO ROCHA

O juiz eleitoral Thiago Grazziane Gandra acaba de cassar os diplomas do prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha de Oliveira, e do vice-prefeito Célio Francisco Aleixo. Ambos foram eleitos nas eleições municipais suplementares no último dia 3 de junho. Nardyello também foi declarado inelegível pelo período de oito anos, contados a partir da data de sua eleição.

Segundo a sentença, exarada no início da noite desta quarta-feira (19), investigações demonstraram que foram praticados atos abusivos pelo então candidato Nardyello Rocha, que exercia interinamente o cargo de prefeito, devido ao afastamento do ex-vice-prefeito Jesus Nascimento, que já substituía o prefeito cassado Sebastião Quintão. “Não há dúvida quanto à sanção de inelegibilidade”, cita o juiz em seu despacho.

O magistrado prossegue em sua sentença: “por outro lado, o segundo investigado Célio Aleixo, não exercia nenhum cargo que lhe conferia poder de atuar na realização dos atos reconhecidos como abusivos. Não os praticou, nem com eles contribuiu. Deste modo, não há que se falar em sua inelegibilidade. No entanto, se beneficiou de tais atos abusivos e, assim como o primeiro representado, deve ter o seu diploma de vice-prefeito cassado”.