IPATINGA LIVE JAZZ MOVIMENTA A 4ª FEIRA DE TURISMO DO VALE DO AÇO

A 4ª Feira de Turismo do Vale do Aço começa nesta quarta-feira (26), com grande movimentação no Centro Cultural Usiminas. Além de estandes com 19 expositores, palestras e cursos gratuitos, o evento apresenta uma programação cultural diversificada. Todos os dias, o Ipatinga Live Jazz 20 anos apresentará shows com grupos locais, na Tenda Cultural localizada no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas, entre outras atrações.

Nesta quarta-feira, a diversão fica a cargo do Ipatinga Live Jazz, com o show do grupo Valentinas, às 21h. O grupo Valentinas apresenta um show que tem como proposta fundir tambores primitivos com guitarras distorcidas, contrabaixo, bateria e efeitos eletrônicos, resultando em releituras de canções de ícones de nossa cultura popular.

Na quinta-feira, o Grupo Curimã é a atração da Tenda Cultural, às 19h30. O grupo Curimã vai apresentar uma versão jazz band de seu trabalho pautado por músicas autorais e clássicos do cancioneiro popular, privilegiando a música brasileira.

PALESTRAS E CURSOS

Na quinta, o público poderá conferir também a palestra gratuita “Turismo Digital, como embarcar nessa era”, às 19h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. A palestra é ministrada por Marta Poggi, consultora de turismo, blogueira e conteudista. Quinta e sexta-feira, a Feira de Turismo também oferece oficinas gratuitas: “Cultura e Turismo, um bom negócio”, “Esporte e Turismo, um bom negócio”, “Música e Turismo, um bom negócio”, “Artesanato e Turismo, um bom negócio”.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.turismovaledoaco.com.br.

SEXTA INSTRUMENTAL

Na sexta, Jansley Nascimento Quinteto dá o tom da noite de música, às 19h30. O multinstrumentista vai apresentar música com uma linguagem brasileira diversificada, que vai do samba ao jazz, utilizando a sonoridade do Trombone para reproduzir grandes temas de compositores brasileiros como Tom Jobim, Raul de Souza, Hamilton de Holanda e João Donato. Em seguida, o Ipatinga Live Jazz promove show no Teatro do Centro Cultural Usiminas, a partir de 20h, do Duo Rafael Beck e Rafael Schimidt (SP) e Márvio Ciribelli Quinteto (RJ). O show no Teatro tem venda de ingressos.

SÁBADO

A programação cultural do sábado começa já pela manhã, com uma atividade que propõe um passeio de bicicleta pela cidade para admirar os ipês da cidade, o Ipêdalando. A partir de 8h, os ciclistas interessados vão se concentrar em frente à Casinha do Papel Noel, no Parque Ipanema, com chegada no Centro Cultural Usiminas. Inscrições gratuitas pelo telefone: 31 98918-8864.

Às 10h, a Tenda Cultural começa a ser movimentada com o grupo de Batuque, da Serra dos Cocais (Coronel Fabriciano). A tradição cultural chegou à região de Serra dos Cocais, em Coronel Fabriciano, no final do século XIX, por meio dos tropeiros. O grupo foi revitalizado em 2009, e desde então faz apresentações nas comunidades de Cocais e região.

Na sequência, às 11h, a Guarda de Moçambique de Timóteo, do Instituto Cultural Reino do Rosário, se apresenta com 70 integrantes de várias idades, com trajes típicos coloridos, rezam cantando, dançando e tocando os instrumentos de percussão. Uma hora depois, o grupo de índios Pataxós mostra rituais e crenças indígenas com a dança e a música, que têm um papel fundamental e uma grande influência na vida social das tribos.

A tenda Cultural receberá às 14h, o grupo “Eles e Elas Experimento Musical”, com Elizeu Gomes (direção musical e violão), Cláudio Letro (bateria), Luzia di Resende (condução de palco e produção), Edna Freitas e Rejane Balmant (suporte musical) e a cantora convidada Brenda Alves. De João Neiva (ES), para Ipatinga, a Orquestra Dedilharcos, é a atração de 16h. A orquestra é um dos projetos do Instituto Preservarte, patrocinado pela Vale, que promove o acesso à música. Os 17 integrantes vão apresentar os resultados do projeto de Musicalização.

JAZZ E CHORO

Na noite de sábado, o Ipatinga Live Jazz encerra a edição de 2018, com o show do grupo Choro do Vale, às 19h30, na Tenda Cultural da Feira. Composto pelos músicos Wellington Assunção (bandolim), Fabiano Cruz (violão sete cordas), Marcelo Almeida (pandeiro) e Carlos Vinícius Abreu (cavaquinho), o grupo Choro do Vale apresentará clássicos como Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Waldir Azevedo, Ernesto Nazareth e Zequinha de Abreu.

No Teatro do Centro Cultural Usiminas, o Ipatinga Live Jazz apresenta Írio Júnior Trio e MG Big Band (BH), a partir de 20h30. Destaque da noite, a MG Big Band reúne dezoito músicos renomados da cena mineira, sob a regência do maestro Sérgio Ramos, com um repertório focado na música mineira com obras de renomados compositores e arranjadores como Milton Nascimento, Nivaldo Ornelas, Mauro Rodrigues, Toninho Horta, Juarez Moreira e outros.

A Feira de Turismo é uma realização do Projeto Turismo no Vale, Sebrae e Circuito Mata Atlântica, com co-realização de Instituto Cultural Usiminas, Prefeitura Municipal de Ipatinga, Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, SindComércio (Sindicato dos Comerciários do Vale do Aço) e Vale do Aço Convention & Visitors Bureau. Patrocínio de Fundação Aperam, Hotel Dom Henrique, Instituto Cenibra Mil Estruturas, Senac e Shopping Vale do Aço. A Feira conta ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Açucena, Vale e Inter TV dos Vales, com produção é da Fino Trato.

Serviço:

26 a 29/9

4ª Feira de Turismo do Vale do Aço

Local: Centro Cultural Usiminas

Horários: 26/9 – 18h às 22h | 27 a 29/9 – 10h às 22h

Entrada gratuita

Mais informações: 31.3822.3031 ou www.turismovaledoaco.com.br

Ipatinga Live Jazz 20 anos

28/9

Duo Rafael Beck e Rafael Schimidt (SP)

Márvio Ciribelli Quinteto (RJ)

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h30

Ingressos: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia)

Venda de ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos e maiores de 60)

29/9

Írio Júnior Trio (BH)

MG Big Band (BH)

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h30

Ingressos: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia)

Venda de ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos e maiores de 60)