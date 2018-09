JUDÔ USIPA: LAURA VIANA É BRONZE NO CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-13

A judoca da Usipa/Pitágoras, Laura Viana, conquistou medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Judô Sub-13. O evento ocorreu no último fim de semana, em Campo Grande (MS), e reuniu mais de 250 atletas, sendo 100 do sexo feminino.

Laura lutou com muita garra e determinação, e venceu quatro das cinco adversárias que enfrentou, perdendo apenas para uma paulista. Ainda assim, não foi possível conquistar o ouro. Entretanto, a judoca da Usipa foi a única mineira que conquistou o pódio no Campeonato Brasileiro.

“O nível da disputa estava altíssimo! Eu lutei muito, mas não consegui o ouro. Mas não estou triste, volto muito feliz com a medalha de bronze e com a missão de me preparar mais para os próximos campeonatos”, contou Laura.

Segundo o coordenador do Judô da Usipa, Hevilmar Rocha, “a Laura vem garantindo seu lugar no Judô Nacional. Somente neste ano, ela conquistou quatro títulos importantes: campeã Mineira, campeã Brasileira Regional, campeã da Copa Minas e campeã dos Jogos Escolares de Minas Gerais, conseguindo bastante experiência para competir de igual para igual nos eventos nacionais”.