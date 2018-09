LULA CAI E EMPATA COM BOLSONARO

O 1º levantamento de intenção de voto do banco BTG Pactual, realizado pela FSB Pesquisa, após o início da propaganda eleitoral na TV e no rádio indica uma queda acima da margem de erro no percentual de intenção de votos do ex-presidente Lula no cenário espontâneo, em que não são apresentados os nomes dos candidatos.

O resultado é 1 empate com o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, ambos com 21%. No mesmo cenário da pesquisa BTG/FSB realizada há uma semana, Lula tinha 26% e Bolsonaro, 19%.

Os outros candidatos aparecem todos empatados na margem de erro, com menos de 5%.

O levantamento da FSB Pesquisa, contratado pelo BTG Pactual, ouviu 2.000 pessoas em 27 unidades federativas nos dias 1º e 2 de setembro. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-01057/2018.

A curva completa de evolução dos candidatos, em todos os tipos de cenário, pode ser analisada no agregador de pesquisas do Poder360.

Com informações do MSN Notícias