MAIS DE 50 ENTIDADES DESFILAM NO 7 DE SETEMBRO EM FABRICIANO

A Prefeitura de Coronel Fabriciano realiza desfile cívico em comemoração à Independência do Brasil, celebrada nesta sexta-feira, 7 de setembro. A solenidade será na Avenida Magalhães Pinto, a partir das 8h. O evento levará para a avenida o projeto “Formando Cidadãos do Futuro’’, que é desenvolvido na Rede Municipal de Ensino. O objetivo é ressaltar junto aos cidadãos as ideias de preservação do planeta, aplicadas pelo projeto dentro das escolas, valorizando atitudes sustentáveis, como a reciclagem do lixo e a economia de luz e água.

Este ano, cerca de sete mil pessoas participarão do desfile, envolvendo 52 instituições, entre escolas municipais e estaduais, entidades, clube de serviços, Corpo de Bombeiros e igrejas. Também participarão do desfile APAE, Rotary, Lions, Grupo de Escoteiros Tapajós, orquestra sinfônica da Casa de Artes e Inclusão Social (CAIS); as bandas Cultura Racional e Nossa Senhora Auxiliadora também vão participar do desfile, além dos participantes de programas municipais, como o Vivaidade, o Hospital Dr. José Maria Morais e a Secretaria de Governança da Saúde. O desfile deste ano será realizado na pista do sentido Centro-Bairro. Ao público, será reservada uma pista da Avenida Magalhães Pinto para acompanhar o desfile.

Segundo a Gerente Pedagógica, Neuza Viana, o desfile é uma forma de despertar na população o censo de independência e igualdade. “O povo brasileiro que conhece a história do nosso país tem orgulho desta data. Vamos lembrar também que precisamos cuidar do nosso meio ambiente para as gerações futuras. Temos que pensar desde agora o que devemos fazer para viver melhor” conclui.

O hasteamento das bandeiras será feito pelo Grupo de Escoteiros Tapajós, com a participação de alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Serra Azul e São Cristóvão e da E. M. Maria das Graças Ferreira, vencedoras da primeira fase do programa Cidadão do Futuro, eixo reciclagem.

CIDADÃO DO FUTURO

O programa Cidadão do Futuro é uma iniciativa prevista no Plano de Governo 2017-2020, transformada em política pública pela atual administração e já com ações em curso. Implantado em março deste ano, o Cidadãos do Futuro alia teoria e prática para desenvolver a sustentabilidade, conservação do meio ambiente, uso correto dos resíduos, energia e água junto à comunidade escolar. O programa envolve as secretarias de Governança Educacional; Política e Urbana, Planejamento e Meio Ambiente. A proposta é que os alunos sejam multiplicadores, levem os conceitos e iniciativas aprendidas em sala de aula para as suas famílias e vizinhança, ampliando a consciência ambiental.

COMO FICA O TRÂNSITO

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da gerência de Trânsito, informa as mudanças no trânsito para os preparativos e realização do desfile cívico. Na quinta-feira, 06, a partir das 12h, a rua Guarujá será interditada para a montagem do palco. Na sexta-feira, 07 de Setembro, a partir das 6h, o trânsito ficará impedido na avenida Magalhães Pinto e Rua Paquetá, entre as ruas Santana (próximo ao Centro Comercial) até Araruama. Parte das ruas de acesso à avenida também estarão fechadas para veículos: são elas ruas Salinas, Cananéia e Guarujá. As vias serão liberadas após o evento, por volta das 13h. A orientação aos motoristas é que utilizem as ruas Copacabana, Itaparica e Jacaraípe.