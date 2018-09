MAIS UMA EDIÇÃO DO CIRCUITO FIT É REALIZADA NO OIKÓS

Ter hábitos saudáveis e praticar atividades físicas, é o que a Fundação Aperam Acesita vem estimular por meio de mais uma edição do Circuito Fit, que acontecerá no próximo sábado (22), das 8h às 10h30, no Centro de Educação Ambiental – Oikós.

A iniciativa é fazer com que os participantes tenham o privilégio de ver e sentir de perto a riqueza da flora e fauna local, além de promover o bem estar e a saúde, por meio de atividades físicas diversas, como alongamento, circuito aeróbico, caminhada e relaxamento.

Para participar, os interessados devem realizar sua inscrição a partir de hoje (19), até a próxima sexta-feira (21), por meio do telefone 31 3849-1101, de 8h30 às 11h30 e de 13h30 às 17h. A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas.

Os interessados na atividade devem trajar roupas leves e levar garrafinha com água. Além de estar calçado com tênis. O uso de repelente e protetor solar também é recomendável.