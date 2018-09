MÉRITO METROPOLITANO PREMIA 35 PERSONALIDADES E INSTITUIÇÕES REGIONAIS

Cerca de 35 empresas, personalidades e entidades serão homenageados no próximo dia 15 (sábado), com o Prêmio do Mérito Metropolitano 2018, na Sede Campestre do Acesita Esporte Clube, em Timóteo. Os nomes são indicações de prefeitos das 26 cidades que compõem o Colar Metropolitano do Vale do Aço e da direção do Grupo MaisVip, realizador do evento.

Segundo o diretor comercial do Grupo MaisVip, Bruno Freire, além do Baile de Gala e do Prêmio Mérito Metropolitano, a empresa promoverá também o lançamento da Revista MaisVip Metropolitana. “A publicação é um projeto que visa abranger as 26 cidades do Colar Metropolitano do Vale do Aço. Trará matérias sobre todos os municípios, abrangendo o turismo, a economia, a geografia e as condições sociopolíticas atuais de cada cidade, entre outros temas”, afirma.

PREMIAÇÃO

“O Prêmio Mérito Metropolitano será concedido às iniciativas que reforçam a importância do desenvolvimento econômico e social da região do Vale do Aço. Cada prefeito fará a entrega da honraria à personalidade de sua cidade” – informa Bruno Freire. “Não estamos homenageando os prefeitos, mas sim as boas empresas e pessoas de cada município regional”, acrescenta o diretor do Grupo MaisVip.

A edição da Revista MaisVip – Edição Metropolitana contemplará todo o colar metropolitano e sua distribuição será feita de forma direcionada em pontos estratégicos nas cidades envolvidas no projeto. São elas: Açucena, Antônio Dias, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Dom Cavati, Entre Folhas, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, Marliéria, Mesquita, Naque, Periquito, Pingo D’água, Santana do Paraíso, São João do Oriente, São José do Goiabal, Sobrália, Timóteo e Vargem Alegre.

Serviço:

A festa do Mérito Metropolitano contará com buffet completo de bebidas e comidas finas, com ampla carta de bebidas, como whisky, cerveja, refrigerante, suco, american bar, espumante, vinho e etc.

Após as homenagens, o evento segue com show-baile animado pela Banda Ema.

A promoção tem o patrocínio da Cenibra, Super Vale e Unimed Vale do Aço, com o apoio da ACE/CDL, Sicoob Coopesita e Associação dos Municípios do Vale do Aço (AMVA).

O evento é exclusivo e restrito a poucas pessoas. As últimas mesas e cadeiras individuais podem ser adquiridas pelo telefone (31) 3825 1811 / (31) 98500-3976.