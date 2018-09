NADADOR DA USIPA CONQUISTA OURO NA XIV COPA MINAS

O atleta da equipe de natação do Sicoob Vale do Aço/Usipa, Victor Emanuel Garcia, conquistou uma medalha de ouro na XIV Copa Minas. O evento ocorreu no último final de semana no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, e reuniu 781 atletas de 19 clubes vindos de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Argentina.

Além do atleta Victor Emanuel, de 11 anos, que conquistou o ouro, outros 15 nadadores representaram o clube tricolor e fizeram bonito, defendendo com determinação a bandeira da Usipa. Todos os atletas melhoraram significativamente suas marcas.

“Os atletas se esforçaram muito e conseguimos voltar para casa com uma medalha e novos índices. Foi um ótimo evento em todos os aspectos, tanto motivacional quanto no aprimoramento técnico. Temos feito um trabalho diferenciado e o resultado positivo dos atletas nos motiva a manter a metodologia”, declara o técnico usipense, Alexandre Watanabe.