NARDYELLO DIZ QUE AGIU LEGALMENTE E RECORRERÁ DE SENTENÇA

Por Cid Miranda

Falando à imprensa na tarde desta quinta-feira (20), o prefeito de Ipatinga Nardyello Rocha, esclareceu as acusações que embasaram a decisão judicial que determina a sua cassação juntamente com o seu vice-prefeito Célio Francisco Aleixo. Nardyello afirmou que compete agora fazer a defesa dentro da garantia dos atos que foram praticados; e que vai trabalhar dobrado.

Na noite de ontem foi divulgada a sentença do juiz eleitoral Thiago Grazziane Gandra que cassou os diplomas do prefeito e do vice-prefeito. Ambos foram eleitos nas eleições municipais suplementares no último dia 3 de junho. Nardyello também foi declarado inelegível pelo período de oito anos, contados a partir da data de sua eleição.

POSIÇÃO DO PREFEITO

Durante a campanha política que culminou com sua eleição no último dia 3 de junho, Nardyello firmou o compromisso de manter em dia os salários dos servidores e que passaria a pagar no primeiro dia útil do mês. O prefeito também explicou que em relação ao pagamento dos inativos e aposentados, ele cumpre um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que autoriza o pagamento dos mesmos. “Eu vou continuar trabalhando e vou continuar pagando”, reafirmou.

INVESTIGAÇÃO

Conforme o CARTA DE NOTÍCIAS informou na noite de ontem, com exclusividade, o Ministério Público pediu a cassação dos diplomas do prefeito e seu vice, e ainda a inelegibilidade de Nardyello por oito anos. Ao dar a sentença, a Justiça Eleitoral acolheu a Ação de Investigação Judicial Eleitoral do Ministério Público por abuso de poder econômico e político, referente ao adiantamento da remuneração dos servidores, e ao pagamento de complementação de aposentadoria aos servidores inativos e aposentados do município. A sentença foi proferida pelo Juiz Thiago Grazziane Gandra, da 131ª Zona Eleitoral.

CARGOS COMISSIONADOS

Em relação aos servidores que exerciam cargos em comissão e que trabalharam na sua campanha, o prefeito alegou ser falsa a acusação de que teria ordenado que os mesmos fossem obrigados a pedir férias para trabalhar em prol da sua campanha. “Eles saíram de férias espontaneamente. E estão certos: você só pode trabalhar em uma campanha se houver tempo para isso. Dessa forma, eu aceitei que eles saíssem de férias, mas por vontade própria.” ressaltou Nardyello.

“Fizemos uma campanha de forma justa, com muito trabalho. Os nossos rivais estão cada vez mais preocupados com o poder e não com a cidade. Eu lamento a decisão. Aqui em Ipatinga, tem um caso que seria cômico se não fosse trágico. Tem um ex-prefeito sendo condenado porque não cumpriu a ação judicial e não pagou os aposentados e tem um que cumpriu e pagou e também está sendo condenado. Estou aqui para trabalhar, e vamos continuar trabalhando” enfatizou o prefeito.

RECURSO

Nardyello disse que ainda não foi notificado da decisão, mas que já está tomando as providências cabíveis em favor de sua defesa. Ele lembrou que os mesmos desembargadores que irão acompanhar o caso, são os mesmos que deram provimento favorável ao pagamento dos inativos.