NO DIA DA ÁRVORE EMPREGADOS DA USIMINAS MECÂNICA CELEBRAM A VIDA

Cerca de quarenta empregados da Usiminas Mecânica participaram de uma ação diferente para comemorar o Dia da Árvore, celebrado em todo o país nesta sexta-feira (21). Eles foram convidados para plantar mudas de árvores nativas da flora da região para celebrar o nascimento ou adoção de seus filhos, em uma iniciativa de valorização da vida e da família.

Durante a ação, foram plantadas mudas de Ipê Chuva de Ouro e Ipê Mirim. As novas árvores agora integram uma área que está sendo recuperada na entrada da empresa, em Ipatinga. Os pais participantes levaram de recordação a pá utilizada no plantio e uma pequena placa com o registro com o nome do filho e da espécie da muda. “Este evento representa o aperto de mão entre o homem e a natureza, valorizando o conceito de que quem ama cuida. Esse pequeno gesto germinará trazendo cor e vida a nossa família e a esperança de deixarmos um legado aos nossos filhos”, destaca Dolores Patrícia Rodrigues.

O projeto Plante uma Vida surgiu de um colaborador da Usina de Cubatão onde a ação também é realizada. “O Plante uma Vida é uma forma de deixarmos nosso legado para as próximas gerações. No futuro vamos poder trazer os filhos aqui e mostrar a árvore plantada em homenagem ao seu nascimento”, afirmou o gerente de Segurança do Trabalho, Qualidade e Meio Ambiente da Usiminas Mecânica, Edilson da Silva.

Além da ação com os empregados, a equipe de Meio Ambiente da Usiminas também realizou o plantio de mudas no Jardim Japonês, localizado no estacionamento da portaria da DOAP, e organizou uma blitz ecológica no Morro na Usipa. Em parceria com a Polícia Militar e a ONG Rede Vida, os empregados distribuíram mudas para a comunidade e passaram informações relativas à preservação ambiental. “O Dia da Árvore é uma oportunidade para reforçar as ações de cada um em benefício do meio ambiente e reafirmar o compromisso da Usiminas”, concluiu o diretor da Usina de Ipatinga, Roberto Maia.

CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

Prestes a completar 56 anos de operações, a Usiminas sempre esteve envolvida nas causas ambientais, seja desenvolvendo projetos diversos ou promovendo ações educativas e socioambientais que auxiliam no desenvolvimento das comunidades onde atua. Um exemplo desse compromisso com o Meio Ambiente o Projeto Xerimbabo, programa de educação ambiental que ao longo dos seus 34 anos já recebeu um público de mais de dois milhões de pessoas.

A empresa também é mantenedora do Viveiro de Mudas, uma Reserva Particular Do Patrimônio Natural localizada dentro da cidade de Ipatinga. É de lá que saíram as mudas usadas nas ações realizadas ao longo deste Dia da Árvore. O espaço é dedicado à preservação, cultivo de novas plantas e educação ambiental e ocupa uma área de mais de 200 hectares. A implantação começou ainda na década de 1960, com a transformação de uma antiga pastagem em uma pequena floresta urbana.

As mudas produzidas no viveiro da Usiminas são destinadas à recuperação de áreas degradadas, recomposição de matas ciliares, arborização urbana, entre outros, como contribuição para a melhoria da qualidade de vida na região. Somente em 2017, mais de 19 mil mudas, produzidas no viveiro, foram plantadas em áreas da empresa e na região do Vale do Aço.