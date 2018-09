NOVA PESQUISA BTG/FSB: BOLSONARO LIDERA COM 33%

Jair Bolsonaro (PSL) continua mantendo a liderança e Fernando Haddad (PT) passou de 16% par 23%, segundo o levantamento do Instituto FSB Pesquisa divulgado na manhã de hoje (24). Já Ciro Gomes (PDT) recuou de 14% para 10%, enquanto Geraldo Alckmin (PSDB) passou de 6% para 8%. Marina Silva (Rede) manteve os 5%.

Dos 2 mil eleitores com idade a partir de 16 anos entrevistados por telefone em 27 estados, nos dias 22 e 23 de setembro de 2018, 7% disseram que não vão votam em ninguém, 2% votarão nulo ou branco e 4% não sabem. A margem de erro no total da amostra é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa encomendada pelo BTG é a que apresenta maior pontuação a Bolsonaro, em comparação aos outros levantamentos como o Datafolha e o Ibope.