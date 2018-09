ORÇAMENTO EMPRESARIAL É TEMA DE CURSO NA FIEMG

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Fiemg Regional Vale do Aço promoveu em Ipatinga, nos dias 26 e 27/09, o curso Orçamento Empresarial.

Ministrado pelo instrutor Eduardo Furtado, profissional com vasta experiência no mercado financeiro e de capitais, o curso ofereceu aos inscritos de forma prática e objetiva uma visão global da gestão orçamentária e tesouraria, eliminando investimentos em softwares sofisticados, ou outras ferramentas onerosas e fora do contexto empresarial.

Segundo Furtado, o orçamento é um valioso instrumento de planejamento e controle das operações da empresa, qualquer que seja seu ramo de atividade, natureza ou porte.

“É comum as empresas prepararem suas contas orçamentárias nos meses de setembro e outubro, esse planejamento é primordial e permite aos gestores reverem seus processos, evitando prejuízos e até mesmo o fechamento do seu negócio, como temos visto com o aumento do dólar que tem impactado toda a cadeia produtiva, levando as empresas que não fizeram a revisão orçamentária, inclusive dos seus processos de apuração de custo e precificação, terem suas margens financeiras prejudicadas ao longo do ano,” justifica.

De acordo com o analista de Relações Empresarias da Fiemg, Luiz Sérgio Martins Júnior, o curso atendeu a uma demanda do mercado e dos associados aos sindicatos patronais.

“Com um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo é importante que o empresário busque se renovar e ampliar seus conhecimentos de como gerir o negócio. A Fiemg por meio do Centro Industrial Empresarial de Minas Gerais – Ciemg, tem capacitado empresários e profissionais da indústria e de sua cadeia produtiva na oferta de cursos e treinamentos nas áreas de gestão, tributária, financeira, trabalhista, marketing, vendas, produção, inovação, entre outras”, reforça o analista que faz o convite para o Curso de Planejamento e Controle de Produção que acontecerá em Ipatinga, nos dias 30 e 31/10. Mais informações pelo telefone 3822-1414.