PASSEIO COM O SEU CÃO. O QUE VOCÊ FAZ ESTÁ CERTO?

“Vamos passear!” Para alguns cães, basta ouvir o tutor dizer estas palavras mágicas para pular de alegria e abanar o rabo sem parar. Além de toda a felicidade do cachorro ao sair de casa e se exercitar um pouco, são diversos os benefícios de passear com o pet. “Independentemente de viverem em um grande quintal, de brincarem todo dia ou de terem a companhia de outro animal em casa, passear é uma necessidade básica, tão importante quanto alimentação, vacinas e amor”, explica Renata Ragazini, especialista em comportamento animal e passeadora da DogHero, aplicativo que conecta passeadores e anfitriões que hospedam os pets em casa a tutores de cães. Mas será que você está tirando o máximo proveito dessa oportunidade? A coleira usada é a correta? Pode levar água para ele? Para sanar algumas destas dúvidas recorrentes, Ragazini separou algumas dicas. Confira:

Como fazer o melhor passeio para o cachorro?

– Sempre esteja em dia com o controle de pulgas e carrapatos, vermífugo, vacina V8 ou V10 e vacina contra raiva;

– Verifique se os acessórios de passeio estão em ordem, como a plaquinha de identificação, pois, em caso de fuga, as chances do cãozinho voltar para casa são maiores;

– Certifique-se de que a temperatura do chão está agradável para o cachorro. “Um dia é encostar as costas da sua mão na superfície por 10 segundos. Se você suportar, significa que está adequado para o cão”, explica Renata;

– Sempre leve água e petiscos.

Sem guia, com coleira ou peitoral?

– Mesmo que o cachorro seja adestrado, não é recomendado sair com ele sem guia. “As chances de um acidente acontecer, como um atropelamento, ou comer algo indevido, sem você ver são muito altas”, diz Renata;

– A opção mais segura é a peitoral com engate na frente, chamada anti-puxão. “Coleiras de pescoço aumentam as chances de ocorrer glaucoma”, explica a especialista.

Como passear com o cachorro no parque, onde tem outros cães?

– Verifique a linguagem corporal do seu e dos outros cães;

– Caso o cachorro lamba o nariz, boceje ou sacuda como se tivesse acabado de sair de um banho, isso demonstra que ele está estressado e as chances de uma briga iniciar são grandes.

Contrate um profissional adequado

– Nem sempre o tutor encontra tempo para passear com o cão, nestes casos, a melhor solução é encontrar um passeador profissional para acompanhar o pet nas caminhadas;

Como escolher o melhor passeador para meu cachorro?

– O aplicativo DogHero indica o passeador ideal de acordo com as informações que o tutor forneceu sobre o cachorro, como endereço, duração e frequência de passeios. O app seleciona e qualifica presencialmente os passeadores para oferecer sempre a melhor experiência;

– O aplicativo ainda tem rastreio por GPS: o tutor sabe quando o passeio começa e termina, o trajeto efetuado e tudo o que aconteceu, até mesmo quantos xixis seu pet fez. E, caso ele se machuque ou passe mal durante o passeio, há reembolso dos gastos com veterinário em até R$ 5 mil reais.

Serviço:

Sobre a DogHero

Disponível para Android, iOS e web, a DogHero é a maior empresa de serviços para cães da América Latina. Pela sua plataforma, conecta pais de cachorro a passeadores e anfitriões que hospedam cães em casa. Atualmente, o aplicativo conta com mais de 16 mil anfitriões em 750 cidades no Brasil, Argentina e México que passam por um extenso e rigoroso cadastro e recebem orientação adequada. Em 2018, a startup foi listada no ranking das “100 startups to watch”, resultado de uma parceria entre as revistas PEGN e Época Negócios e a Corp.vc. A DogHero foi fundada em 2014 por Eduardo Baer, que atua como CEO, e por Fernando Gadotti, CFO da startup.