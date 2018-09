PESQUISA BTG PACTUAL APÓS ATENTADO: BOLSONARO VAI A 30% E HADDAD TEM APENAS 8%

Na primeira pesquisa realizada após o atentado sofrido na última quinta-feira (6), o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, chegou a 30% das intenções de voto. O levantamento foi realizado pela FSB Pesquisa, contratada pelo banco de investimentos BTG Pactual.

O estudo ouviu 2.000 entrevistados em todo o país, nos dias 8 e 9 de setembro (sábado e domingo). A margem de erro é de dois pontos percentuais. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-01522/2018.

Ciro Gomes (PDT) está em segundo lugar com 12%. Em seguida, tecnicamente empatado na margem de erro, os três candidatos, todos com 8%: Marina Silva (Rede), Geraldo Alckmin (PSDB) e Fernando Haddad (PT).

OUTRO CENÁRIO

Jair Bolsonaro (PSL) continua liderando com 26%, no cenário espontâneo, quando é citada a candidatura de Lula. O ex-presidente petista aparece com 12% das intenções de voto.

Ciro Gomes se mantém logo atrás do petista e pontua 7%, seguido por Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede) e João Amoêdo (Novo) que seguem empatados com 3%.

TRANFERÊNCIA DE VOTOS

A pesquisa também sondou quais eleitores que votariam, com certeza, no ex-presidente Lula e poderiam transferir o voto ao ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Destes, 63% afirmaram que não votariam de jeito nenhum em Hadad, enquanto 20% disseram votar com certeza. Já 12% apontam que poderiam votar e 4% ainda estão indecisos.

ÍNDICE DE REJEIÇÃO

Ao serem questionados sobre os candidatos que não votariam de jeito nenhum, os entrevistados apontam Marina Silva como a mais rejeitada, com 64%. Em seguida, Alckmin aparece com 61%.

Fernando Haddad e Henrique Meirelles aparecem empatados, ambos com 52%. Entre os nomes testados, Ciro Gomes e Bolsonaro aparecem com 51%.

INDECISOS

Todos os questionários mostram que boa parte da população ainda não tem candidato.

O levantamento do BTG perguntou quem vai comparecer com certeza no dia da eleição: 74% confirmaram que com certeza irão votar; e 13% disseram que provavelmente irão.

Em contrapartida, 7% disseram que com certeza não irão votar e 3% dizem ainda estar indecisos.