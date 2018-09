PIMENTEL ACUSA PSDB PELO INCÊNDIO DO MUSEU NACIONAL

O incêndio que aconteceu no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, ontem (2), foi mais um motivo para um desentendimento entre os dois candidatos a governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), que tenta a reeleição, e o senador Antonio Anastasia (PSDB).

Segundo informações do jornal Estado de Minas, na manhã desta segunda-feira (3), o petista usou sua conta no Twitter para criticar o adversário. “Muito triste ver senador que votou a favor da PEC do teto dos gastos lamentando o incêndio no Museu Nacional sem fazer auto-critica. O PSDB é culpado também”, postou Pimentel.

Ontem à noite, Anastasia havia usado as redes sociais para lamentar o incêndio. “Precisamos muito valorizar nossa história e cultura. Essa é uma perda enorme e irreparável para todo o Brasil”, escreveu.

Questionado pela imprensa, o tucano disse que a afirmação de Pimentel é de “rir”, e lembrou que o PT esteve no Palácio do Planalto por 14 anos, mas não teria feito um programa de prevenção de incêndios.

“Basta pegar o noticiário de 2004, no início do governo do PT, que o museu queixa de falta de recursos. O PT governou de 2003 a 2016 e durante esse período não fez prevenção de incêndio, que aliás, estava sendo feito este ano. É de rir novamente”, afirmou o tucano, que nesta segunda-feira reuniu-se com representantes de comunidades terapêuticas em Belo Horizonte.