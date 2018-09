PMI CONCLUI PRIMEIRA FASE DE INTERVENÇÕES DE TRÂNSITO NO CIDADE NOBRE

A prefeitura de Ipatinga concluiu a primeira fase de uma série de intervenções de trânsito no bairro Cidade Nobre, que foi entregue na manhã desta quinta-feira (27). Acompanhado do presidente da Câmara Municipal, Jadson Heleno, e diversos vereadores ligados à base do governo, além de assessores técnicos da prefeitura e do empresário Wallace Barreto Simão, diretor-presidente da WR Construtora, o prefeito Nardyello Rocha realizou solenemente a liberação do trânsito na nova rotatória construída na confluência das avenidas Monteiro Lobato e Carlos Chagas.

“Essa atual Administração tem a convicção de que é preciso melhorar a questão da mobilidade em Ipatinga. A realização destas intervenções no bairro Cidade Nobre, com a primeira etapa agora concluída, é mais uma evidência do nosso compromisso e da nossa determinação em solucionar um dos maiores gargalos da cidade”.

Com essas palavras o prefeito Nardyello Rocha resumiu a importância de uma série de ações que vêm sendo empreendidas por sua gestão, em vários pontos da malha viária, para aperfeiçoar a infraestrutura urbana do município, principalmente em função do grande número de veículos em circulação.

A nova rotatória reduzirá o congestionamento nas vias de entrada do bairro Cidade Nobre a partir do bairro Iguaçu, um movimentado corredor de trânsito que além de atender os moradores e comerciantes do próprio núcleo habitacional é usado como acesso a vários outros bairros, diariamente.

Os serviços foram executados em parceria com a WR Construtora, como medida compensatória à comunidade, devido a impactos de vizinhança que são provocados por empreendimentos imobiliários projetados pela empresa para as imediações. As intervenções no local tiveram início na segunda quinzena de agosto.

“É um prazer estar ao lado do prefeito Nardyello entregando essa obra para a comunidade. Tínhamos bastante prazo para fazer as medidas compensatórias, até porque um dos nossos empreendimentos ainda será lançado. Mas resolvemos nos antecipar e oferecer à sociedade desde já a nossa contrapartida, colaborando também com a administração pública. Assim, foram empregadas nessas intervenções nossa mão de obra, máquinas e ainda ações de paisagismo”, contou o diretor da WR Construtora, Wallace Barreto Simão, que está construindo no bairro o Vinhedo Residence, o maior edifício já erguido em Ipatinga, com 26 andares.

As intervenções também foram aprovadas pelos moradores. O aposentado José do Espírito Santo, de 76 anos, mora em Ipatinga desde 1967 e reside no bairro Cidade Nobre há 15 anos. Para ele, o engarrafamento do trânsito na região era um dos maiores problemas enfrentados pela comunidade. “Moro na rua Milton Campos, local que também receberá ações da prefeitura, e fiz questão de vir aqui hoje participar da liberação da rotatória. A conclusão desta obra abriu um novo horizonte para o bairro e vai melhorar muito a fluidez no trânsito. Com as outras mudanças que serão realizadas na próxima etapa, creio que os problemas mais sérios do tráfego no bairro acabam. É importante ressaltar também que as obras foram entregues dentro do prazo e assim os transtornos não se prolongaram”, elogiou José.

O QUE MUDOU

A construção da nova rotatória, com um arco maior, foi precedida da eliminação de semáforos que provocavam incômoda retenção de veículos na entrada do bairro, em várias direções, especialmente nos horários de pico. O pavimento asfáltico da antiga rotatória foi removido, sendo realocados os pontos de drenagem com diâmetro de 40 metros. O anel de contorno tem 8 metros de largura, espaço relativo a duas pistas.

A Prefeitura ainda realizou outras ações paralelas como a definição de mão única em trecho da avenida Monteiro Lobato e criação de 50 vagas de estacionamento em 45 graus, além de mudança de sentido obrigatório em vias próximas.

Nos próximos dois dias, a Prefeitura de Ipatinga manterá à disposição dos motoristas e da comunidade dois agentes de trânsito. Os profissionais ficarão próximos à nova rotatória, para orientar o fluxo de trânsito, dando maior comodidade aos condutores de veículos e pedestres.

NOVAS AÇÕES

Em coletiva à imprensa, o prefeito Nardyello Rocha explicou que essa primeira etapa de intervenções será complementada com outras ações, que devem ser iniciadas nesta sexta-feira (28). “Agora será criado um novo corredor de tráfego que dará acesso à rodovia que leva ao shopping da cidade, sem necessidade de que os condutores de veículos fiquem ziguezagueando pelo bairro. Com base em estudos realizados por equipes técnicas, vamos criar uma passagem mais funcional em direção ao bairro Ideal. Será removido o canteiro central da avenida Carlos Chagas no cruzamento com a rua Milton Campos, que terá sentido único. O movimento de veículos será controlado por focos semafóricos, todos de LED”, completou o chefe do Executivo.

A finalização da segunda etapa das obras está prevista para os próximos 15 dias. A administração municipal anunciou que outros bairros de Ipatinga também passarão por intervenções no trânsito, tendo em vista a grande expansão da frota de veículos, que já chega à casa dos 150 mil.

“Existem muitos gargalos que precisam ser resolvidos de imediato aqui na cidade. Terminando toda a obra do bairro Cidade Nobre, a partir de estudos vamos iniciar logo em seguida intervenções aguardadas no bairro Bom Retiro e na avenida Selim José de Salles, entre os bairros Bethânia e Canaã. É uma prioridade deste governo tornar o trânsito mais seguro e com maior fluidez”, concluiu.