PMI CONCLUI PRIMEIRA FASE DE INTERVENÇÕES NO CIDADE NOBRE

Em mais uma ação técnica para melhorar a fluidez do tráfego em Ipatinga, tendo em vista a grande expansão da frota de veículos, que já chega à casa dos 150 mil, a administração municipal entregará à comunidade, nesta quinta-feira (27), a primeira etapa de um conjunto de intervenções viárias programado para o bairro Cidade Nobre. Será liberada a nova rotatória criada para reduzir o congestionamento no entroncamento das avenidas Monteiro Lobato e Carlos Chagas, um movimentado corredor de trânsito que além de atender os moradores e comerciantes do próprio núcleo habitacional é usado como acesso a vários outros bairros, diariamente.

As intervenções no local, que tiveram início na segunda quinzena de agosto, foram executadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop) em conjunto com a WR Construtora, que colaborou com o município também em função de impacto gerado por um empreendimento imobiliário em execução na região.

A abertura do arco da nova rotatória foi precedida da eliminação de semáforos que provocavam incômoda retenção de veículos na entrada do bairro, em várias direções, especialmente nos horários de pico. O pavimento asfáltico da antiga rotatória foi removido, sendo realocados os pontos de drenagem com diâmetro de 40 metros. O anel de contorno tem 8 metros de largura, espaço relativo a duas pistas.

A Prefeitura ainda realizou outras ações paralelas como a definição de mão única em trecho da avenida Monteiro Lobato e criação de 50 vagas de estacionamento em 45 graus, além de mudança de sentido obrigatório em vias próximas. As obras no local visam também proporcionar maior segurança a pedestres.

NOVAS AÇÕES

Segundo o prefeito Nardyello Rocha, essa primeira etapa de intervenções será complementada com outras ações igualmente importantes. “Também com base em estudos realizados por equipes técnicas, vamos criar um corredor de tráfego estratégico em direção ao bairro Ideal. Será removido o canteiro central da avenida Carlos Chagas no cruzamento com a rua Milton Campos, que terá sentido único. O movimento de veículos será controlado por focos semafóricos, todos de LED”, adiantou.

Ainda conforme o Executivo, conversações foram iniciadas com o grupo Coelho Diniz em busca de uma medida compensatória para o impacto gerado pelo hipermercado que está sendo construído no bairro Iguaçu. “Sempre que possível, queremos contar com a iniciativa privada para auxiliar o poder público em ações de interesse da coletividade. Temos todo interesse de que os empreendedores progridam, porque eles geram emprego e renda para a cidade. Ao mesmo tempo, eles podem dar outras contrapartidas aos moradores. Assim é que também vamos procurar os responsáveis pela Via Iluminata, centro de compras que foi projetado para a esquina das ruas Jequitibá e Cedro, no bairro Horto. O projeto representa a injeção de recursos da ordem de R$ 20 milhões na economia local, mas também trará impactos no trânsito da região”, observou.