PMI LIBERA ESCRITURA DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVO IML

“É a realização de um sonho. O primeiro e o maior passo foram dados, que é o recebimento dessa área por parte da prefeitura”. Com essa frase o chefe do 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga, delegado Gilberto Simão, agradeceu e recebeu na tarde desta sexta-feira (28), das mãos do prefeito Nardyello Rocha, a escritura do terreno que deverá abrigar, no município, um novo Instituto Médico Legal (IML). O atual prédio, junto ao Cemitério Nossa Senhora da Paz, existe há quatro décadas e apresenta trincas, infiltrações, além de outros problemas estruturais graves, com uma série de limitações e impossibilidades para realização de trabalhos técnicos.

Também acompanharam a entrega do documento, realizado no gabinete do Executivo, o titular da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) de Ipatinga, delegado Thiago Alves Henriques; o presidente da Câmara Municipal, Jadson Heleno; a Procuradora Geral do município, Maria Alminda Guimarães, e os secretários municipais de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), Amador Francisco da Silva Neto; de Comunicação Social, Breno Brandão, e de Governo, Carlos Lima.

ABRANGÊNCIA

Vinculado à Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, o IML é um órgão de responsabilidade do Estado. Na região da DRPC do Vale do Aço, atende a 16 cidades. Liberada a escritura do terreno, a próxima etapa é a construção da sede, que foi orçada em aproximadamente R$ 500 mil.

“Costurada desde 2014, no tempo do delegado regional Helton Cotta, esta medida infelizmente demorou a sair do papel, mas agora, graças à sensibilidade do atual governo, está aberto o caminho para utilização desse espaço cedido pelo município. Com a escritura nas mãos, a tarefa agora é captar os recursos para a construção, por meio de parcerias e emendas parlamentares”, comentou o chefe do 12º Departamento de Polícia Civil.

Dizendo-se honrado em entregar a escritura aos delegados, o prefeito Nardyello Rocha reafirmou que uma das características da atual administração é dar celeridade aos processos, respondendo de forma ágil a questões importantes que há muito dormiam em gavetas. “Esse é um sonho não somente da Polícia Civil, mas da cidade de Ipatinga e de outros 15 municípios que também fazem uso do IML. Atualmente as condições do órgão são bastante precárias. As instalações chegaram até mesmo a ser interditadas por um período. Além da doação do terreno, fiz o compromisso de auxiliar politicamente os delegados na captação de recursos em nível estadual e federal para a construção”, declarou o chefe do Executivo.

NOVO LOCAL

O terreno doado pela municipalidade ao Estado é desmembrado de uma área verde e tem aproximadamente três mil metros quadrados. Fica localizado próximo ao Ceresp – Centro de Remanejamento do Sistema Prisional, nas imediações do Distrito Industrial.

“No IML são realizados não apenas exames cadavéricos, mas também de lesões corporais, violência sexual, toxicologia e idade. São pessoas que estão emocionalmente fragilizadas, muitas vezes, e que no mínimo precisam de um conforto no ambiente em que estão sendo atendidas”, explicou o delegado regional Thiago Alves Henriques.