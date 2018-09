PREFEITURA DE IPATINGA CAPACITA GESTORES

Gestores de sete secretarias municipais de Ipatinga participaram na terça-feira (25), na Estação Qualifica, de um treinamento recomendado pelo Executivo para potencializar a capacidade da administração em captar recursos junto às esferas superiores de governo. A capacitação é promovida pela Secretaria Municipal de Planejamento e tem como objetivo identificar, captar e executar recursos disponíveis no Portal de Convênios do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do Governo Federal.

O Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv) é responsável por todo o ciclo de vida dos convênios, contratos e termos de parceria. Nele são registrados os atos, desde a formalização de propostas até a prestação de contas final. O sistema é uma forma mais ágil de relação da União com os Estados, os municípios e as Organizações da Sociedade Civil, automatizando os processos de transferências e desburocratizando a execução de recursos.

TREINAMENTO

O treinamento é realizado na sala de informática da Estação Qualifica, onde os gestores têm acesso à internet e ao Siconv. Durante a capacitação realizada na última terça-feira, os gestores receberam instruções em dois módulos, sobre o acesso ao sistema de convênios e a inserção de propostas. Outros temas serão vistos em mais encontros com os servidores. A capacitação propõe envolver outras secretarias, de modo que cada uma delas tenha autonomia para identificar, buscar as verbas no tempo estipulado e executar os valores recebidos.

O prefeito Nardyello Rocha explica que a capacitação é extremamente necessária devido à atualização constante do sistema. Ele ressalta que, num quadro de muitas adversidades econômicas, é ainda mais importante que o município não perca recursos disponíveis. “Pensando na celeridade do processo para captação de recursos, a administração pública viu a necessidade de capacitar todos os gestores. Não podemos nos dar ao luxo de centralizar o serviço apenas em uma secretaria. É preciso que as demais também tenham acesso ao sistema, conheçam os prazos e assim consigamos, em tempo hábil, os recursos voluntários junto ao Governo Federal”, disse.

Nos próximos encontros os gestores serão orientados sobre execução, processo de compra, contrato, documento de liquidação, pagamento, ingresso de recursos, relatórios e Execução de Termo de Parceria, Perfil Convenente, Ordem Bancária de Transferência Voluntária (OBTV) e prestação de contas.