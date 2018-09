PRESIDENTE DO CRM DE MG VISITA O HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

De passagem por Ipatinga para inaugurar a nova sede do Conselho Regional de Medicina (CRM) na cidade, o presidente do CRM de Minas Gerais, Fábio Augusto de Castro Guerra e o conselheiro João Batista Gomes Soares fizeram questão de visitar as dependências do Hospital Márcio Cunha (HMC), mantido pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX). Os representantes do Conselho foram nas principais áreas da instituição, como a Pediatria, Unidade de Terapia Intensiva, Centro de Terapia Renal Substitutiva e Casa das Mães. Os visitantes foram acompanhados por José Carlos de Carvalho Gallinari, assessor especial de Relações Institucionais da FSFX, Mauro Oscar Souza Lima, superintendente do HMC e José Carvalhido Gaspar, médico da instituição e delegado do CRM de Ipatinga.

O presidente do CRM ficou admirado com a estrutura encontrada no Hospital Márcio Cunha. “Eu já tinha informações a respeito do HMC como uma unidade de referência não só para a região, mas também para o Brasil em termos de assistência. Mas eu fiquei surpreendido positivamente de ver a estrutura da unidade, a complexidade dos atendimentos que são realizados e a qualidade dos processos de trabalho. E visitas como essa nos deixam muito satisfeitos em relação às perspectivas da assistência em Minas Gerais e percebemos que, com uma gestão adequada, é possível ter bons resultados”, afirma Fábio Augusto.

O conselheiro do CRM de Minas Gerais, João Batista Gomes, já esteve no HMC em outras ocasiões e mais uma vez ficou surpreso com a evolução da unidade. “Já visitei o HMC outras vezes e sei que é uma referência para todo interior de MG. E agora tive muito prazer em retornar à unidade e ver o quanto o hospital cresceu. Esse é o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde que queremos para a população do nosso Estado. O Governo de MG deveria pegar o HMC como exemplo a ser seguido, o que demonstra, com clareza, que é possível fazer gestão sustentável em hospitais filantrópicos”, destaca João Batista.

José Carlos de Carvalho Gallinari, assessor especial de Relações Institucionais da FSFX, agradeceu a visita dos membros do CRM de Minas Gerais e afirmou que o HMC está sempre de portas abertas para receber o órgão. “Ficamos honrados com a presença dos representantes do CRM nas dependências do nosso hospital. Essa aproximação com órgãos competentes é uma maneira de demonstrarmos que estamos no caminho certo, com qualidade e segurança assistencial dos serviços prestados”, conclui José Carlos.