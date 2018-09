PROGRAMA DA LBV CONTRIBUI PARA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS

O envelhecimento é um processo natural da vida, e é nesse instante que as relações sociais se tornam ainda mais importantes. Participar de momentos de lazer e ludicidade, em um espaço agradável, de troca de experiências, é fundamental para um envelhecer saudável.

Uma rotina ativa com tarefas simples, como caminhadas de baixa intensidade, cuidar do jardim, jogos e brincadeiras em grupo, leitura, bordado, música, dança, o lazer em geral, proporciona uma melhora na saúde dos idosos em diversos aspectos, auxiliando no afastamento de doenças comuns dessa faixa etária.

Na questão física, as atividades podem contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico, para a mobilidade, flexibilidade, força muscular e equilíbrio corporal; além de ajudar na memória e no raciocínio. Já no aspecto emocional, os exercícios de lazer ajudam a combater o desânimo, o sentimento de solidão, a depressão e diminuem a tendência ao isolamento.

Diante disso e pensando em contribuir para uma boa qualidade de vida na terceira idade, a Legião da Boa Vontade (LBV) de Ipatinga, oferece em seu Centro Comunitário de Assistência Social o programa Vida Plena, onde são oferecidas diversas atividades como: dinâmicas, rodas de conversa, passeios culturais, danças, artesanatos, palestras, e entre outros.

“No grupo, os idosos têm a oportunidade de compartilhar ideias, experiências e assim, fortalecer o vínculo afetivo. O objetivo desse trabalho será de desenvolver atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia, no fortalecimento dos vínculos familiares, do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social”, destacou a assistente social da LBV, Cristina de Vasconcelos.

O programa é destinado a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, e os encontros acontecem semanalmente na Instituição. “Conhecer a LBV está sendo muito bom para mim, principalmente as novas amizades que estou fazendo. Estou gostando de tudo e só tenho que agradecer, primeiramente a Deus, e a todos da LBV pela atenção, carinho e cuidado que tem com todos nós. Sempre fazemos atividades que ajudam muito em nossa saúde, além dos passeios legais a lugares que eu nem conhecia”, comentou a sra. Maria Lourdes José da Costa dos Santos, de 65 anos.

Para o sr. Rosário de Souza Carvalho, de 78 anos, as atividades que participa tem contribuído para a melhora de sua saúde do corpo e da mente. “Estou gostando muito de participar, está sendo muito útil, porque gosto de fazer amizades e estou tendo a oportunidade de conhecer novos amigos, e apesar de ser só eu de homem não me sinto sozinho. Gosto de fazer todas as atividades, principalmente as ginásticas, porque assim não fico muito parado, e cada vez sinto meu corpo melhor por causa disso”.

Quanto as atividades físicas, a educadora social da LBV, Greyce Santana, destaca que com a prática, o idoso tem a possibilidade de melhorar a sua coordenação motora e reflexos, relaxar, e estar em contato com outras pessoas. “Ele recupera a confiança em si mesmo e fortalece o seu corpo. Atenuando assim os riscos de possíveis quedas, possibilitando uma melhora na qualidade de vida. É um direito assegurado pelo estatuto do idoso: Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade”.

Então, é possível envelhecer com qualidade de vida? Sim, é totalmente possível! Basta estar feliz e ter expectativas positivas em relação ao futuro

INSCRIÇÕES ABERTAS

Para realizar a inscrição, você deve ligar e agendar dia e horário. Na data combinada, se dirija ao Centro Comunitário de Assistência Social, da LBV, com os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de endereço.

A Legião da Boa Vontade oferece, em Ipatinga, um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes, idosos e suas famílias em situação de vulnerabilidade social. Visite, apaixone-se e ajude a LBV! Dirija-se à Rua João Patrício de Araújo, 225 — Veneza I. Telefone: (31) 3822-8600.