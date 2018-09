PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL É LANÇADO EM FABRICIANO

Os contribuintes em débito com a Prefeitura de Coronel Fabriciano podem quitar suas dívidas a partir de agora com desconto de até 99% nas multas e juros com vencimento até o dia 30 de junho de 2018. Foi aprovado durante reunião na Câmara de Vereadores o projeto de lei 4.193 do executivo, que criou o Programa Específico e Temporário de Recuperação Fiscal (Refis), autorizando o governo municipal a conceder o desconto.

O Refis visa atender aos munícipes que desejam quitar as pendências com a Dívida Ativa. O ingresso pode ser feito por pessoa física e jurídica. Os descontos nos juros incidem sobre as dívidas tributárias com IPTU, ISS e não tributárias, como taxas diversas. Caso o contribuinte opte pela adesão, pode aproveitar o benefício até 30 de novembro deste ano.

Quem optar pelo parcelamento terá descontos diferenciados. O Pagamento em até 12 vezes ganha desconto de 80%; de 13 a 24 parcelas, desconto de 70% e de 25 a 36 vezes, 60%. Para pessoa física, o valor mínimo da parcela é R$100 reais. Já para pessoa jurídica, R$300,00.

O Secretário de Governança Financeira e Orçamentaria, Wander Ulhôa, assegura que o programa de recuperação de créditos trará grandes benefícios ao município. “O refis trará novos recursos aos cofres públicos, esperamos arrecadar cerca de R$ 3 milhões de reais, que vão possibilitar investimentos na cidade”, disse.

Os interessados devem comparecer ao prédio da Prefeitura, munidos com documentos pessoais e do imóvel, de segunda à sexta-feira, de 12h às 17h.