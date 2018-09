SAIBA COMO AS PARCERIAS PODEM SER O SUCESSO DO SEU NEGÓCIO

Em um mercado digital cada vez mais competitivo, formar parcerias com outras empresas é uma ótima maneira de expandir o negócio e atrair uma clientela mais abrangente.

Atualmente, o mercado oferece diversos ambientes para que essas conexões aconteçam. As redes sociais podem te conectar com pessoas no mundo todo.

Confira 5 dicas que vão te ajudar a atrair mais clientes no mercado online.

As parcerias precisam ser vantajosas para todos os envolvidos, sendo uma troca onde cada um oferece o que tem de melhor.

Essa prática faz com que as empresas cooperam uma com a outra de forma a obter crescimento e potencializar suas respectivas marcas no mercado.

Uma parceria no universo digital oferece grandes possibilidades de desenvolvimento para as empresas envolvidas, que a partir dela não possuem a necessidade de realizar grandes investimentos para atrair um novo público.

Mas nem sempre é fácil encontrar um bom parceiro e fazer um bom negócio.

Confira nossas dicas. Elas podem te ajudar a encontrar o parceiro perfeito e fazer das parcerias um trunfo para o seu negócio.

IDENTIFIQUE POSSÍVEIS E BOAS PARCERIAS

Para uma parceria de negócios render bons frutos ela precisa ser vantajosa para todos os envolvidos. Por isso, antes de fechar uma parceria deixe claro o que cada parte tem a ganhar com esta associação.

Identifique quais as competências faltam a você, quais delas podem ser desenvolvidas internamente e quais poderia alavancar por meio de parcerias.

O seu objetivo nessa etapa é descobrir as práticas que podem ser integradas aos seus processos, para gerar uma vantagem competitiva para seu empreendimento.

FECHE PARCERIAS COM EMPRESÁRIOS QUE PENSEM COMO VOCÊ

Quando você já tiver identificado as pessoas e empresas que podem render bons frutos, é hora de pensar em alianças mais fortes e duradouras.

Você deve levar em conta os valores e princípios éticos com os quais já trabalha e verificar em sua rede onde eles também se encontram.

Procure líderes e empreendedores que estejam alinhados com seus valores e crenças. Isto refletirá no futuro de suas negociações de forma impactante.

Empresas de maior porte com administração tradicional e hierarquia bem definida podem ter dificuldade de se associar a empresas com horários mais flexíveis e processos menos rígidos.

TENHA EM MENTE QUE GANHO NÃO SE RESUME APENAS A DINHEIRO

Nem sempre o ganho com a parceria se reverte em dinheiro no caixa de forma imediata. Pode ser que a sua empresa receba o benefício em treinamento, expertise, marketing ou outro ganho.

Por isso, não descarte parcerias sem pesar os ganhos intangíveis. Muitas vezes são estes que vão te levar mais à frente no negócio em tempos de dificuldade.

Fique por dentro das melhores maneiras de divulgar sua empresa pela internet.

TENHA PACIÊNCIA E MENSURE OS RESULTADOS DA SUA PARCERIA

A fase inicial de uma parceria, requer paciência. O seu parceiro pode demorar certo tempo para começar a trazer resultados para a sua empresa.

Agora, se por um lado é preciso ter paciência para esperar retorno de seus parceiros, por outro é preciso ficar sempre atento e fazer constantes avaliações da parceria.

Se você perceber que seus parceiros não estão na mesma sintonia que você e não estão empenhados da mesma forma, talvez seja necessário de reconsiderar esta parceria.

As parcerias devem ser vantajosas para os dois lados sempre, caso contrário, algo está errado, a parceria está fugindo do seu princípio inicial!