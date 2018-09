SEBRAE PROMOVE MERCHANDISING VISUAL PARA EMPREENDEDORES

O layout da loja, a exposição dos produtos, a luz e as cores adequadas, entre outras estratégias para despertar a atenção e o desejo do consumidor são alguns dos pontos explorados na Oficina Merchandising Visual para Empreendedores, que o Sebrae promove no dia 26 de setembro, em Belo Horizonte. A capacitação tem quatro horas, com investimento de R$ 30,00. Informações e inscrição: 0800 570 0800.

Além de entender os benefícios do merchandising visual, os participantes da oficina vão realizar um diagnóstico dos seus negócios. Com base nesse levantamento, vão traçar estratégias para um planejamento que ajude a impulsionar a visibilidade e os resultados do negócio.

Serviço:

Oficina Merchandising Visual para Empreendedores

Data: 26 de setembro

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Av. Barão Homem de Melo, 329 – Nova Granada

Investimento: R$ 30,00

Informações e inscrição: 0800 570 0800