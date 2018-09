SETEMBRO VASCULAR: IPATINGA PROMOVE ATIVIDADES NO PARQUE IPANEMA

Que tal dedicar um momento para saber como anda sua saúde vascular? A Prefeitura de Ipatinga, em parceria com instituições e profissionais angiologistas do Vale do Aço, promove no próximo domingo (30), no Parque Ipanema, atividades especiais alusivas ao Setembro Vascular. Em duas tendas montadas pela Secretaria Municipal de Saúde, serão oferecidas, das 9h às 13h, as pessoas acima de 65 anos exames de ultrassom de aorta abdominal gratuitos, além de orientações médicas com mais de dez especialistas para prevenção às doenças do sistema circulatório.

Incorporado à programação do próximo fim de semana do ‘Domingo no Parque’, o Setembro Vascular oferece ainda ao público um protótipo de artéria gigante, inflável. O equipamento ajuda a explicar de forma interativa as diversas patologias vasculares, como varizes, trombose, aneurisma, arteriosclerose e doenças obstrutivas.

“Nós sabemos que as doenças vasculares são algumas das que mais matam no mundo. Por isso, o Setembro Vascular foi instituído no calendário oficial do município. É o velho e sábio ditado: prevenir é melhor que remediar. Nós queremos enfatizar, sobretudo, a importância das pessoas se cuidarem para não engrossar as estatísticas do grupo de risco, que já são bastante altas”, enfatizou o prefeito Nardyello Rocha.

Parceiro do evento, o angiologista e cirurgião vascular Luiz Ronaldo Godinho Pereira explica que o Setembro Vascular foi criado com o objetivo de reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças vasculares.

“Nosso maior inimigo é a falta de informação. O médico vascular é responsável pela saúde das artérias, veias e capilares. É muito importante que as pessoas que constantemente sentem dor, inchaço, sensação de cansaço nas pernas, queimação no fim do dia, manchas e até feridas procurem um profissional médico, específico da área, capaz de determinar o melhor tratamento. Tratar vasos sanguíneos dilatados, varizes, somente como procedimentos estéticos, é risco, pois pode haver complicações”, alerta o especialista.

Diabéticos, fumantes, hipertensos e obesos – acrescenta o médico – estão mais propensos a desenvolver complicações angiológicas.

Segundo Luiz Ronaldo Godinho, algumas recomendações básicas são manter uma alimentação balanceada com exercício físico regular e evitar o cigarro. “Conhecer as formas de prevenção por meio dos cuidados cotidianos melhora a chance do tratamento do paciente, evitando agravamentos”, enfatiza.

GRAVIDADE DAS DOENÇAS

Entre as dez doenças que mais matam no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estão o acidente vascular cerebral (AVC) – que ocorre devido à obstrução das carótidas – e a diabetes – que causa a obstrução dos vasos das pernas, levando ao pé diabético. Há outras doenças vasculares que também podem levar à morte ou provocar sequelas, como: a trombose venosa profunda; o aneurisma da aorta e o periférico, e a doença arterial obstrutiva periférica (DAOP). Essas doenças são muitas vezes silenciosas, pois seus sintomas só aparecem num estágio avançado, causando a morte ou a incapacidade parcial ou permanente.

AÇÃO PREVENTIVA

A lei municipal nº 3.718/17 instituiu o “Setembro Vascular” no calendário oficial de Ipatinga, a exemplo da ação anualmente realizada pela Sociedade Brasileira de Angiologia de Minas Gerais (SBACV-MG).