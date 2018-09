SHOPPING VALE DO AÇO É SUCESSO EM DUAS DÉCADAS DE OPERAÇÃO

“Quando as portas foram abertas, em setembro de 1998, uma revolução foi feita na vida de todos no Vale do Aço”, é assim que resume Edson Pessoa, morador da cidade de Coronel Fabriciano e cliente do Shopping Vale do Aço desde a sua inauguração. Atualmente, o shopping gera 3,5 mil empregos (divididos entre diretos e indiretos), sua área de influência comercial engloba 138 municípios (5,7% do PIB do estado) e seu fluxo diário de visitantes é de 16.000 pessoas. Dados que consagram o Mall como marco na diversificação da atividade, econômica, comercial e cultural da região. “Uma nova dimensão para uma realidade de uma região que, antes das instalações do shopping, era quase exclusiva ao setor industrial.”, afirma Ronan Delfim consultor empresarial e diretor da ACE-CDL.

Desde sua inauguração foram feitas três expansões no Shopping Vale do Aço. A primeira foi em 2001 – 2002 que ampliou o espaço e inaugurou o Centro Cultural, a segunda expansão em 2005 que atraiu mais lojas âncoras para o espaço. E a terceira de 2013 a 2015, que ampliou e modernizou massivamente as instalações e totalizou 200 milhões de reais em investimento. O projeto foi concluído com uma área construída de 80.000 m² e área bruta locável de 35000 m², com escadas rolantes, grandes salas de cinema e lojas ancoras de peso como: C&A, Riachuelo e Renner. Além dessas inovações e atrativos, para trazer ainda mais opções e conforto, foram construídos um espaço gourmet e mais 1.800 vagas de estacionamento. Foi nessa terceira expansão, também, que o Shopping lançou a sua nova marca e posicionamento de mercado, valorizando ainda mais sua relação com a comunidade, clientes e lojistas.

Ao se aproximar do aniversário de 20 anos, além das comemorações, o shopping lançou o seu posicionamento: Celebre todo dia. “O objetivo é destacar para os clientes que somos um local alegre e divertido. Um lugar onde as pessoas vão para celebrar a vida e se divertir com os amigos, a família ou os parceiros, e onde os sorrisos são sempre garantidos.” explica Rafael Martinez. A ideia é contrapor o ambiente lúdico do shopping com a realidade séria demais do dia a dia. “Seja um aniversário, a vitória de um novo emprego, um reencontro. Não são somente as datas especiais que merecem comemoração, todo dia alguém tem algo especial para celebrar”, conclui.

No âmbito social o Shopping amplia cada vez mais o seu envolvimento. “O Shopping Vale do Aço sempre faz questão de apoiar os mais diversos movimentos de cultura e expressão social. Em nosso planejamento anual, buscamos desenvolver ações que reforçam o desejo de criar um espaço multicultural, envolvente e educador.”, destaca o gerente de marketing do Shopping Vale do Aço, Rafael Martinez. Nos dois últimos anos, a lista de ações sociais teve crescimento exponencial. Com grande diversidade, ao público foram ofertadas feiras de adoções de animais, vários shows gratuitos que destacaram os talentos regionais, exposições de cultura e educação como a internacional “Quem é o homem do sudário?” e muitas ações de cidadania e doação para entidades sociais como o “Projeto Cidadania”.

DE OLHO NO FUTURO

Em sua concepção inaugural, o Shopping sempre buscou o oferecimento de um ambiente agradável, com uma diversidade de produtos e serviços. Hoje, ele é um dos maiores centros de negócios no Leste de Minas Gerais, promovendo o desenvolvimento econômico e sociocultural da região. “Queremos fazer do Shopping um ambiente consolidado para celebrar a vida todos os dias. Em nossas ações, o foco se intensifica cada vez mais para certificar esse objetivo, seja pelo desenvolvimento estrutural ou pelo planejamento estratégico”, explica Fabiane Andrade gerente geral.

Futuramente, o Shopping tem um projeto de ampliação no qual uma torre comercial de 23 andares está inclusa. O objetivo é ampliar ainda mais a sua contribuição para o desenvolvimento da região do Vale do Aço.