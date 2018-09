SINDCOMÉRCIO PROMOVE PALESTRAS COM TEMAS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS

O Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço, promove nesta quinta-feira (13) e sexta (14), três palestras com temas fiscais e tributários. Os assuntos serão ministrados no Panorama Tower Hotel (Bairro Iguaçu), com entrada mediante a entrega de um 1 kg de alimento não perecível. As vagas são limitadas e precisam ser reservadas por meio dos telefones 3821-9020, 3842-2040 e 3849-4490.

A primeira palestra, nesta quinta (13), das 19h às 21h, vai abordar o tema “Planejamento Tributário e as Novas Propostas de Negócios – Riscos e Oportunidades.”

Na sexta-feira (14), das 8h às 11h, será a vez de trazer esclarecimentos sobre o regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o “Simples Nacional”.

Já durante a tarde de sexta, das 13h30 às 15h30, o assunto palestrado será o “eSocial”, um sistema informatizado da Administração Pública criado para unificação das informações trabalhistas, mas que ainda gera muitas dúvidas.

PALESTRANTES

Os advogados Marcelo Morais e Marcelo Matoso, e a contadora Fabiane Aparecida de Castro, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio/MG), serão os palestrantes responsáveis por trazer os esclarecimentos a contadores e empresários. As palestras são uma realização do Sindcomércio e da Fecomércio, com o apoio da Federação dos Contabilistas de Minas Gerais (Fecon) e do Sindicato dos Contabilistas do Vale do Aço (Sindcont).