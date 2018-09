TIME FEMININO DO IPATINGA FC GOLEIA NO IPATINGÃO

O time de futebol feminino do Ipatinga FC, que reúne atletas chamadas carinhosamente de Tigresas de Aço, iniciou em alto nível a luta pelo bicampeonato na disputa do campeonato mineiro. Jogando no Ipatingão, na tarde de sábado (22), aplicou uma goleada de 11 a 0 e não deu chances para a equipe do Viçosa.

A destaque da partida foi a meia Thay, que marcou três gols e largou na frente pela artilharia. Três jogadoras marcaram dois gols cada uma: Ronaldinha, Priscila e Samila. Patrícia e Carol com um gol cada, fecharam a goleada.

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel) apoia o clube na competição. A treinadora e diretora das Tigresas, Kethleen Azevedo, ressaltou a importância do apoio nas arquibancadas. Cerca de mil pessoas acompanharam a vitória, torcendo muito pelo time local.

Mais três jogos foram realizados nesta primeira rodada. Confira os resultados: em Ibirité, Real 1 x 0 Nacional; em Belo Horizonte, América 9 x 1 Manchester, e em Congonhas, Betis 2 x 2 E. C. MHM.

O Ipatinga volta a campo pela segunda rodada no sábado, dia 29 de setembro, às 20h10, em Contagem, contra o Nacional.

FICHA TÉCNICA

Assim atuou o Ipatinga contra o Viçosa: Karol, Tatielle (Jaqueline), Tábata (Alice), Patrícia e Fernanda: Ana Claudia, Ana Carolina (Carol Batista), Gabizinha (Denise) e Priscilla (Tamires): Thayane, Ana Jesuína (Samila). Treinadora: Kethleen Azevedo

ARBITRAGEM

A partida foi apitada por Francielly Fernanda Lima de Castro (CBF), tendo como assistentes Fernanda Nandrea Gomes Antunes (CBF) e Juliana Nascimento da Silva (FMF).