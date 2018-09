TIMÓTEO FIRMA CONVÊNIO COM ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

O prefeito de Timóteo Douglas Willkys, assinou convênio com entidades que realizam atendimento a crianças e adolescentes no município. O encontro, realizado no gabinete do chefe do executivo, formalizou o Termo de Fomento junto às entidades contempladas com recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA).

“É tempo de mudança e adequação. A caminhada política e a experiência em uma família de comerciantes me mostrou como é importante a formação dos jovens para o mercado de trabalho. Desejamos que as demais entidades que participaram do processo possam se preparar para serem contempladas no futuro”, afirmou o prefeito, manifestando a sua satisfação em ter as instituições socioassistenciais como parceiras do município.

Foram selecionados seis projetos de cinco instituições beneficiadas com um total de pouco mais de R$ 119 mil. São eles: “No meu Bairro tem Pirilampo”, do Grupo Pirilampo, no valor de R$ 26 mil; “Sucesso na Vida e no Mundo do Trabalho”, da Fundação Emalto, no valor de R$ 17. 323,45; “Escola de Esporte Creser”, da Associação dos Pais e Amigos do Excepcional (Apae), no valor de R$ 25.980,00; “Tornando Protagonistas” e projeto “Revitalizando Nosso Parquinho”, do Lar Jesus de Nazaré, no valor de R$ 13.036,48; e ainda o “Pró Conselho Timóteo”, da Fundação Aperam Acesita, no valor de R$ 36.800.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosanna Borges Moura, falou sobre a importância de o município estar afinado para o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que estabelece um novo regime jurídico para “a celebração de parcerias, estimulando a gestão pública e a valorização das organizações enquanto parceiras na garantia e efetivação de direitos”.

A presidente do Conselho Tutelar de Timóteo, Késsia Ruvênia, por sua vez, destacou que a assinatura do Termo de Fomento representa um grande avanço para o município. “O Conselho terá a liberdade de indicar jovens que estão sem perspectiva para as entidades contempladas”, comentou.