TOMBENSE DEVE ENFRENTAR O ATLÉTICO NO IPATINGÃO EM 2019

O prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha, recebeu nesta terça-feira (18), em seu gabinete, Lane Gaviolli, presidente do Tombense, clube da cidade de Tombos, na Zona da Mata mineira. Ele veio ao município com o objetivo de acertar detalhes com o Executivo para a liberação do estádio João Lamego Netto, o Ipatingão, para sediar seu jogo contra o Atlético no Campeonato Mineiro, no primeiro semestre de 2019.

Nardyello destacou a importância deste tipo de evento para fomentar a economia da cidade. “Lane já é nosso parceiro desde quando ainda era presidente da Câmara Municipal de Ipatinga. Agora tenho a honra de recebê-lo mais uma vez, e nós vamos, sim, firmar essa parceria visando 2019. Jogos de Cruzeiro e Atlético na cidade estão dentro dos nossos planos para o ano que vem, e Lane, pelo bom relacionamento que tem, certamente irá nos ajudar nisso. Já garanti também a ele a realização de um torneio de base aqui, para valorizar ainda mais nossas crianças e adolescentes. Como sempre venho afirmando, investir no esporte é uma das prioridades do nosso governo”, disse o prefeito.

Os entendimentos foram acompanhados pelo secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Oliveira, que avaliou o encontro como muito proveitoso. “O Tombense já esteve aqui no ano passado quando enfrentou o Cruzeiro, e o estádio recebeu um grande público. Nesse momento, o gigante do Parque Ipanema está ainda mais estruturado para receber grandes jogos”, assegurou.

“É de muito interesse do Tombense voltar à cidade e manter a parceria que sempre tivemos. Como o prefeito nos deu carta branca, a partir de agora vamos nos organizar para que no Arbitral que acontecerá no fim de outubro ou início de novembro já possamos solicitar da Federação a transferência do jogo para o Ipatingão. Nos sentimos em casa aqui na cidade de Ipatinga”, enfatizou Lane Gaviolli.

Outra possibilidade é a realização de um torneio de futebol de base no estádio. Gaviolli já organiza o Brasil Soccer de Base, em várias regiões do país, e colocou isso para o prefeito, que abraçou a ideia. Assim a competição deverá ter em breve uma fase na cidade, com objetivo de mostrar os talentos da região para grandes clubes do Brasil.

O presidente do Ipatinga FC, Cristiano Araújo, também acompanhou a reunião, e comentou: “Essa partida entre Tombense e Atlético tem tudo para acontecer aqui, o que é muito bom para a cidade e também para o Ipatinga, que poderá até fazer seu jogo pelo Módulo II do Campeonato Mineiro numa rodada dupla, desde que tenhamos autorização da Federação Mineira de Futebol. Sendo assim, todos nós sairemos satisfeitos”, avaliou.

Outra ideia do presidente do Tigre é mandar os jogos do time em casa sempre aos domingos, às 10h, atraindo o público que normalmente tem sido grande no Parque Ipanema para participar da Feirarte e outras atrações do Domingo no Parque. “Essa ideia surgiu recentemente, e a tendência é um aumento na presença de público em nossos jogos em casa”, projeta.