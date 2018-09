TRANSPORTE ESCOLAR DE TIMÓTEO PASSA POR VISTORIA

O Setor de Transporte e Trânsito da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Timóteo, iniciou o serviço de vistoria do transporte escolar nesta quinta-feira (20), referente ao segundo semestre. Os 91 proprietários de veículos escolares cadastrados estão sendo convocados para a vistoria, por meio de correspondência.

Os permissionários devem se dirigir ao Departamento de Receitas da Prefeitura, na Praça Cidadã que fica na avenida Acesita 3230, bairro São José, de 12h às 18h, para requerer a guia da taxa de vistoria do segundo semestre, no valor de R$ 40,80. Em seguida, devem apresentar a guia quitada no Setor de Transporte e Trânsito na rua Gardênia, nº 41, bairro Primavera, juntamente com os documentos do veículo e do motorista, para a realização da conferência e agendamento da vistoria dos itens de segurança dos veículos.

SELO

São avaliados itens como sistemas elétrico e mecânico, pneus, cintos de segurança, suspensão e direção. Os proprietários que não fizerem a vistoria estão sujeitos à multa e até mesmo ao cancelamento da permissão de transporte escolar. Os veículos escolares que atendem as condições de segurança recebem um selo certificando a aprovação na vistoria.