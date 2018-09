TROFÉU KUROSA DE NATAÇÃO DA USIPA SERÁ ABERTO AO PÚBLICO

O Parque Aquático da Usipa – Toshiaki Kurosa – está de portões abertos para o público em geral assistir à 28ª edição do Troféu Kurosa de Natação Pré-Mirim a Petiz. O evento irá ocorrer nos dias 22 e 23 de setembro (sábado e domingo), a partir das 8h, e contará com a participação de 14 clubes, sendo dois do Espírito Santo e 12 de Minas Gerais.

Dos 194 nadadores de todas as agremiações que prometem agitar as piscinas da Usipa, 63 são da equipe Sicoob Vale do Aço/Usipa. Segundo o técnico do departamento de Natação usipense, Rômulo Assis, a expectativa é que todos os nadadores possam dar o seu melhor e superar as suas marcas. “Iremos encontrar grandes desafios, pois o Kurosa tem um altíssimo nível técnico, mas os atletas vêm se preparando com muito empenho e dedicação para a competição e vamos conquistar grandes resultados”, declara o técnico.

No ano de 2017, os nadadores usipenses conquistaram o 2º lugar com 27 medalhas. Além disso, a Usipa mantém a tradição de sempre manter-se entre as três melhores instituições da competição. “Esta é uma das competições mais importantes para os nossos atletas, pois, além de ocorrer ‘em casa’, recebemos nadadores de todo o Brasil que estão muitíssimo preparados. Então, buscamos sempre melhorar o nosso nível para não deixar fácil para eles”, conta Rômulo.

O Troféu Kurosa está inserido no calendário oficial da Federação Aquática Mineira, e nasceu de uma homenagem ao precursor da natação no clube e região do Vale do Aço, Toshiaki Kurosa. Atualmente, o evento é considerado uma das melhores competições da região sudeste nas categorias Mirim e Petiz, além da categoria Pré-Mirim que participa como convidada, com objetivo motivacional, inserindo-os no ambiente competitivo.

DESFILE DE ABERTURA

Como parte da tradição do Kurosa, o desfile de abertura é avaliado nos quesitos Grito de Guerra, Animação e Alegoria, e a equipe que melhor se apresenta é premiada com o Troféu de Desfile.