UNILESTE REALIZA EDIÇÃO 2018 DO ENCONTRÃO PRÉ-UNIVERSITÁRIO

O Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste), promove mais uma edição do Encontrão Pré-Universitário. O evento acontece no dia 29 de setembro, e irá receber visitantes de toda a Região Metropolitana do Vale do Aço e cidades circunvizinhas. Totalmente gratuita, a programação reúne dezenas de atividades que vão ajudar alunos do ensino médio e demais interessados a conhecerem mais o curso de graduação ideal para a sua carreira profissional. Nesta edição, o Unileste traz, pela primeira vez na região, a atração nacional Manual do Mundo, o maior canal de ciência e tecnologia do Brasil.

A programação do Encontrão ocorrerá simultaneamente nos dois campi – Coronel Fabriciano e Ipatinga –, das 8h às 17h, e os participantes poderão realizar inscrição gratuita para o Vestibular Unileste 2019. “O Encontrão é um evento tradicional da Instituição que permite à população regional e das cidades vizinhas conhecerem um pouco mais o Unileste, e da melhor forma possível, com atividades práticas e interativas em toda a sua extensão: laboratórios, auditórios, Centro Esportivo, espaços de convivência, bibliotecas, Museu, entre outros. Os visitantes também terão a oportunidade de conhecerem mais sobre as áreas de atuação de cada curso de graduação, as possibilidades que a Instituição oferece quando à pesquisa, iniciação científica e extensão, e a chance de conversar com professores e estudantes universitários”, avalia o reitor do Unileste, Genésio Zeferino.

O público poderá participar também de intervenções culturais e esportivas, bate-papo com professores e estudantes universitários, festival de xadrez, tour acadêmico e muito mais. Por meio do Núcleo de Atividades Práticas em Psicologia (NAPP), o Unileste oferecerá oficinas de orientação profissional aos participantes, auxiliando-os na escolha e definição da profissão a partir de atividades para identificação de afinidades e vacação profissional.

ATRAÇÃO NACIONAL: MANUAL DO MUNDO

Fenômeno da internet, o Manual do Mundo se apresenta durante a edição 2018 do Encontrão Pré-Universitário do Unileste. O projeto, o maior canal de ciência e tecnologia do YouTube Brasileiro, é uma produtora especializada em entretenimento educativo e de conteúdos que despertam a curiosidade e criatividade de seu público. Desde 2008, os seus fundadores, Iberê e Mari (Iberê Thenório e Mariana Fulfaro), fazem vídeos didáticos e experimentos científicos caseiros abordando curiosidades da física, química e biologia. O Manual do Mundo aposta na capacidade do público de aprender fazendo, por isso, a maioria dos experimentos exibidos podem ser realizados em casa, com utensílios e ingredientes encontrados na cozinha e/ou supermercados.

No Encontrão Pré-Universitário, o jornalista Iberê Thenório, idealizador do projeto, apresentará palestra sobre curiosidades em ciência e tecnologia a partir das 10h30, no Centro Poliesportivo do campus Coronel Fabriciano. A atração é voltada para alunos do ensino médio que participarão do Encontrão junto às suas respectivas escolas.

Hoje, o canal Manual do Mundo ultrapassa 10 milhões de inscritos e já conta com quase 2 bilhões de visualizações. Em julho de 2018, o projeto foi honrado com um título Guinness World Records para o Canal no Youtube de Ciência e Tecnologia com Maior Número de Inscritos. Além disso, a iniciativa já virou livro e uma série no canal de TV Cartoon Network Brasil.

PROGRAMAÇÃO

No campus de Coronel Fabriciano, a abertura do Encontrão ocorre a partir das 8h, no Teatro João Paulo II. Dentre as atividades da programação no campus estão: prática de esportes radicais – rapel e big jump –, salto em altura e arremessos, circuito de habilidades, aulão de zumba, circuito funcional e spinning, Festival de Xadrez, intervenções artísticas, visitas ao Museu Padre de Man, biblioteca e atividades práticas junto aos projetos de extensão e laboratórios dos cursos de graduação, como: Física Divertida, Magia da Química, Academia de Ginástica e Trampolins, Informática Solidária, Academia de Musculação, entre outros. As visitas aos laboratórios, atividades importantes dentro do evento, irão permitir ao estudante a aproximação com as diversas áreas de atuação e esclarecer a prática profissional nas áreas de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Sistema de Informação, Direito, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, engenharias Ambiental e Sanitária, Civil, Elétrica, Mecânica, de Produção e Química, Medicina Veterinária, Pedagogia e Psicologia.

Já no campus Ipatinga, ficam concentrados os cursos de Direito e os da área da saúde, local em que os participantes terão espaço para explorar os laboratórios de Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia. A abertura oficial ocorre às 8h, na Tenda Palco, mesmo local onde os visitantes poderão aproveitar atividades físicas oferecidas pelos alunos e professores do curso de Educação Física e oficina de street dance. Além dessas, intervenções artísticas, esportes radicais (escalada e slackline), mesa de pebolim, visita à biblioteca, e projetos de extensão, como o uso de modelos taxidermizados de vertebrados, preenchem a programação do dia.

ENCONTRÃO

Desde 2001, o Unileste realiza o Encontrão Pré-Universitário com a finalidade de receber alunos das escolas de ensino médio, cursos técnicos, e cursos pré-vestibulares, ajudando-lhes na escolha do curso superior. Em 2017, a mostra de profissões reuniu mais de 2.300 visitantes nos campi de Coronel Fabriciano e Ipatinga. Para outras informações, entre em contato o setor de Eventos pelo telefone (31) 3846-5531 ou pelo e-mail eventos@unileste.edu.br

Serviço:

Encontrão Pré-Universitário

29 de setembro | das 8h às 17h

Unileste – campus Coronel Fabriciano e Ipatinga

Gratuito e aberto ao público

(31) 3846-5531 | eventos@unileste.edu.br