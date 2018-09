USIMINAS MECÂNICA RECEBE PRÊMIO TOP ENGENHARIAS

A Usiminas Mecânica recebeu da Associação dos Ex-Alunos da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (AEAEE-UFMG) o Prêmio Top Engenharias 2018 nas categorias “Construção Civil Pesada – Pontes e Estruturas Metálicas” e “Montagem – Locomotivas e Vagões”.

O diretor da Usiminas Mecânica, Heitor Takaki, afirmou que o Prêmio Top Engenharias 2018 é uma honraria e recebê-lo ratifica o trabalho de excelência que a companhia desenvolve e na reputação conquistada junto aos clientes que mantém a empresa como referência no ramo de Bens de Capital do Brasil. “A Usiminas Mecânica tem como valores Clientes, Pessoas, Qualidade e Segurança, e receber estes prêmios por uma entidade ligada ao meio acadêmico, é uma grande honra e reafirma estes valores e a responsabilidade que temos em desenvolver projetos com excelência”, declara Takaki.

O Prêmio Top Engenharias está em sua décima primeira edição e tem como objetivo homenagear empresas que atuam no Brasil e que se destacam como fornecedores de serviços de engenharia para os setores de Construção, Siderurgia, Mineração, Telecomunicações, Saúde, Energia e Prestação de Serviços entre outros.

A escolha das empresas homenageadas se dá por meio de votação de diretores de empresas líderes e consultorias especializadas, além dos associados da AEAEE-UFMG. São avaliados fatores como competência na área de atuação, qualidade dos serviços prestados, melhor relação custo/benefício, atualização tecnológica e presença de mercado.

Os gerentes-gerais Cyro Soares, Luciano Gomes, Juliano Fontan e Euller Cardoso, e os gerentes Adalberto Junqueira, Bruno Gomes e Eduardo Monteiro prestigiaram a cerimônia de premiação ao lado do diretor Heitor Takaki, ocorrida no dia 20 passado, em Belo Horizonte.