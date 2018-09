USIMINAS RECEBE PRÊMIO DA FORD 2018

Na última semana, a montadora realizou sua tradicional premiação com foco no desempenho das empresas em catorze categorias. O evento, Top Supplier 2018, que reconhece os melhores fornecedores da América do Sul, foi realizado, pela primeira vez, na fábrica de São Bernardo do Campo (SP) e contou com a presença dos 150 melhores fornecedores da região.

Com uma parceria de longa data – são mais de 40 anos de relacionamento com a Ford – a Usiminas foi a vencedora na categoria Raw Material & Stamping (Matéria Prima e Estampagem em tradução livre). “Mantemos um forte relacionamento com a Ford, contribuindo com propostas de desenvolvimento de novos produtos e aplicações. Estamos sempre inovando na criação e fornecimento de materiais e soluções para a empresa, como nos casos dos aços de alta resistência e eletrogalvanizados”, afirmou Marcos Rodrigues Mendes, gerente geral de Vendas da Usiminas.

Realizada anualmente, a premiação conta com uma ampla avaliação com base em critérios como indicadores de qualidade, entrega, custos competitivos, relacionamento comercial, condições de trabalho, desenvolvimento do produto, serviço ao cliente, logística e manufatura.

USIMINAS CRIA CANAIS DE ATENDIMENTO COMUNITÁRIO

Já estão em funcionamento os canais de atendimento à comunidade para registro de demandas relativas à ocorrência com o gasômetro da Usina de Ipatinga. Criados pela Usiminas, de acordo com a política de responsabilidade e transparência de suas ações, os canais podem receber pedidos de avaliação de eventuais danos e permitem que, a partir desse registro, a empresa possa promover visitas de avaliação e dar os devidos encaminhamentos às solicitações. Para registrar qualquer demanda, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico atendcomuni@gmail.com ou entrar em contato pelos telefones 0800 9400963 ou 31 99939-2188.