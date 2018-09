USIPA É CAMPEÃ DO 28º TROFÉU KUROSA

A equipe Sicoob Vale do Aço/Usipa conquistou o título de campeã da 28ª edição do Troféu Kurosa de Natação, realizado no Parque Aquático da Usipa – Toshiaki Kurosa. O evento ocorreu entre os dias 22 e 23 de setembro (sábado e domingo), e contou com a participação de 14 clubes, sendo dois do Espírito Santo e 12 de Minas Gerais.

No total, foram 68 provas, nos nados livre, costas, peito, borboleta, medley e revezamento 4x50m, e 194 atletas das categorias Mirim e Petiz, além da Pré-Mirim, que não pontua e participa como convidada, de forma motivacional. A cada medalha, pontos foram gerados às equipes e ao final, as cinco que mais pontuaram, conquistaram os troféus do Kurosa.

O clube usipense não vence desde 2004, quando conseguiu pela última vez a vitória no evento. A Usipa conquistou 28 medalhas, sendo 4 de ouro, 11 de prata e 13 de bronze, mas isso não seria possível sem o bom desempenho dos atletas na piscina olímpica. Eles deram o melhor de si e o resultado não poderia ser diferente: Usipa campeã com 1.590,50 pontos, deixando para trás a onda de azar.

Entretanto, a vitória não foi fácil. Os atletas das outras delegações também nadaram muito para conquistar uma boa colocação. O Olympico Club (MG) garantiu o segundo lugar com 1.353,50 pontos, bem coladinho ali na Usipa. Já o terceiro lugar ficou com o Clube Passense (MG) com 932,00 pontos, seguido do Clube Bom Pastor (MG), em quarto lugar, com 406,50 pontos, e da Academia Gota D’Água (MG), em 5º, com 405,00 pontos.

“A competição foi um sucesso! Nós saímos vitoriosos, mas não é somente isso que valorizamos. As outras equipes também deram um show dentro das piscinas, não deixando fácil pra ninguém. Isso nos mostra que as nossas categorias de base estão evoluindo mais a cada dia”, afirma o técnico da Natação usipense, Alexandre Watanabe.

Além dos vencedores da competição, outro sucesso no Kurosa foi a animação das torcidas. Os pais, amigos e familiares dos nadadores soltaram a voz e não mediram esforços para torcer pelos pequenos. E com o apoio da arquibancada, os atletas tiveram mais motivação e deram o melhor de si dentro d’água para conquistar um espaço no pódio.

ABERTURA

Como parte da tradição do Kurosa, o desfile de abertura é avaliado nos quesitos Grito de Guerra, Animação e Alegoria, e a equipe que melhor se apresenta é premiada com o Troféu de Desfile. Nesta edição, a delegação do Olympico Club (MG) encantou, animou os visitantes e conquistou o troféu.