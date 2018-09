WR PARTICIPA DO MAIOR EVENTO IMOBILIÁRIO DO CONTINENTE

A equipe da WR Construtora, participou da 5ª edição do Conecta Imobi, o maior e mais completo evento de inovação, tecnologia, negócios e marketing do mercado imobiliário na América Latina realizado nesta terça e quarta-feira (11 e 12) no Transamérica Expo Center em São Paulo.

Com painéis dinâmicos e inovadores, apresentação de cases e de tendências do setor, esta edição contou com mais de 100 palestrantes e 35 expositores, reunindo 4.500 participantes para dialogarem sobre o mercado imobiliário.

De acordo com o gerente comercial da WR Construtora, Wanderson Dias, investir na capacitação dos colaboradores é um dos pilares da empresa. “Acreditamos que eventos, como esse, são de extrema importância para manter a eficiência da nossa equipe. É com investimento e capacitação, que qualificamos nossos corretores para atender um público cada vez mais exigente, mais criterioso, oferecendo o que há de melhor no mercado imobiliário”, disse.

Karla Reis, corretora de imóveis da WR, ressaltou a importância da participação no Conecta Imobi: “A minha experiência está sendo fantástica, ampliando minha visão enquanto corretora de imóveis, para atuar com excelência. Tivemos a oportunidade de fazer networking, assistir palestras de primeiro nível e conhecer novas tecnologias”, afirmou.

A equipe de marketing da WR Construtora também participou do evento, identificando novas possibilidades para o setor. “Estamos sempre buscando o aprimoramento das estratégias de marketing para a empresa e aqui tivemos acesso à importantes informações, principalmente sobre o quesito digital, novas metodologias e novo perfil de consumidor”, disse.