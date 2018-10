PARCERIA ENTRE O HMC E A PMI VIABILIZA EXAMES DE MAMOGRAFIA

Para reforçar a prevenção durante o Outubro Rosa, o Hospital Márcio Cunha (HMC), mantido pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX) por meio de uma parceria com a Prefeitura Municipal de Ipatinga oferecerá mamografia gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a mulheres com idade entre 50 e 69 anos, das microrregiões de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Caratinga. As pacientes precisam realizar requisições junto às unidades de saúde do município de Ipatinga.

O câncer de mama está entre os tipos da doença que mais acometem as mulheres, principalmente, a partir dos 35 anos de idade, tendo os seus riscos aumentados a partir dos 50 anos. Uma das formas de prevenção é a realização da mamografia, considerada hoje o principal método de identificar a doença. O objetivo do Outubro Rosa é conscientizar as mulheres, seus companheiros, amigos e familiares a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade.