FUNDAÇÃO APERAM PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO

A Fundação Aperam Acesita e a Coopermassas Ágape participaram na última semana de uma premiação e capacitação em São Paulo, promovida pelo Instituto Consulado da Mulher. O evento teve como público os empreendimentos selecionados pelo Prêmio Consulado da Mulher e os parceiros que apoiam esses empreendimentos. A Coopermassas Ágape foi o empreendimento indicado pela Fundação para participação no Edital.

Esta indicação aconteceu em sintonia com os propósitos da Fundação Aperam, promover e valorizar os projetos sociais/empreendimentos locais, dando a eles visibilidade para que conquistem maior reconhecimento, não só na região, mas em outras partes do país.

Em sua 6ª edição, a premiação que aconteceu no Spazio Giardini, em São Paulo (SP), objetivou homenagear e reconhecer oficialmente as vencedoras selecionadas entre mais de 100 projetos inscritos, os quais deveriam ser compostos, em sua maioria, por mulheres. Essa valorização do empreendedorismo feminino também figura entre as prioridades da Fundação Aperam e que encontrou eco no Prêmio.

A programação do evento contou, além da premiação, com palestras e oficinas sobre empoderamento, impacto social e metodologia de gestão de empreendimentos comunitários. O prêmio oferecido à Coopermassas Ágape dá direito à cooperativa a dois anos de consultoria, doação de eletrodomésticos Consul para aumento de sua produção e R$ 10 mil para investimentos em infraestrutura.

De acordo com a coordenadora de projetos da Fundação Aperam Acesita, Neide Barbosa, que participou do evento, é muito importante a valorização e o empoderamento feminino por meio de prêmios como esse. “Ainda hoje, a mulher tem dificuldade em ser reconhecida e valorizada no mercado de trabalho. Acreditamos que iniciativas como essa são grandes motivadoras dessas mulheres que lutam muito para garantir seu espaço como empreendedora”.

Dados de 2017 do Serasa Experian apontam que no Brasil existem 5,7 milhões de mulheres empreendedoras e 60% delas são donas de pequenas empresas. Há 16 anos, o Consulado da Mulher trabalha para chegar às pequenas e microempreendedoras e empoderá-las para que sejam capazes de crescer profissionalmente. E a Fundação Aperam se orgulha de figurar entre os promotores de ações que asseguram a participação de mulheres nessa estatística de empreendedoras bem sucedidas por meio de iniciativas que ajudam a impulsionar os seus negócios.