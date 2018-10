5 DICAS PARA MELHORAR A RELAÇÃO ENTRE CLIENTE E FORNECEDOR B2B

Hoje em dia o fornecedor não é mais visto como um adversário, ou como alguém que pretende obter o lucro a partir de descuidos do cliente. Ele se tornou um aliado, alguém que vai facilitar e simplificar as coisas para você.

O câmbio entre empresas e fornecedores tornou-se cada vez mais consistente proporcionando segurança e confiabilidade e consequentemente, criando uma parceria.

Essa parceria proporciona o desenvolvimento do projeto de produto, análises e a melhoria do processo produtivo do seu cliente. Tudo isso garantindo qualidade.

Quer saber como melhorar suas vendas B2B?

Essa colaboração entre empresa e fornecedor é a chave para promover uma convivência duradoura e promissora e ela merece ser cultivada. A interação entre duas empresas alavancada pela tecnologia é o que facilita essa relação.

Confira abaixo 5 dicas que podem melhorar a sua relação com os seus fornecedores e/ou clientes.

USE O VALOR SEMPRE A SEU FAVOR

O melhores relacionamentos entre empresas, são sempre fundadas com colaboração de ambas as partes.

E essa colaboração é aquilo que faz com que os compradores aumentem a porcentagem de comprar/vendas de um fornecedor ou cliente.

Uma dica para melhorar essa relação é que exista confiança e vantagem mútua para todos os lados. Para isso, investir na redução dos custos operacionais e desenvolver inovações em produtos e processos é uma boa medida.

ESTABELEÇA O MESMO NÍVEL DE RESPONSABILIDADE PARA OS SEUS FORNECEDORES

Seja qual for o padrão de conduta empregado dentro da sua empresa, é essencial que os seus fornecedores compartilhem dessas mesmas ideias.

Em diversas empresas há um código de conduta estabelecido indicando como os fornecedores devem conduzir seus negócios sob os preceitos morais e éticos daquela organização.

Todas essas questões devem estar em acordo por ambas as partes para evitar problemas administrativos, de ordem ética, no futuro.

SER UM LÍDER DE EXEMPLO

Não adianta exigir eficácia e responsabilidades nas ações dos fornecedores, se a liderança dentro da sua própria empresa não demonstra isso.

Deve-se sempre ter em mente que uma aliança comercial é muito mais que um acordo selado. Essa conexão é muito mais complexa.

Os gestores precisam de algo a mais do que as habilidades específicas da rotina de uma empresa. É necessário flexibilidade e abertura para enxergar vantagens particulares nas fronteiras comerciais, além de sensibilidade para assuntos políticos, culturais, organizacionais e, sobretudo, humanos.

Para que isso aconteça, não basta ser colaborativo apenas no relacionamento entre empresas. É preciso, antes, haver colaboração interna entre diversos departamentos.

SABER QUE TODA AÇÃO GERA UMA REAÇÃO

O relacionamento entre cliente-fornecedor, hoje em dia, está assumindo a necessidade de ser mais colaborativo.

Para que a cadeia de suprimentos se comporte de maneira colaborativa é necessário que os acordos comerciais também sejam colaborativos.

Os acordos que sustentam princípios colaborativos intrínsecos se transformam, de forma natural, em contratos colaborativos, gerenciamento e compartilhamento de risco, incentivos e pagamentos justos.

CONFIANÇA MÚTUA

O relacionamento cliente-fornecedor se desenvolve a partir de uma atuação do cliente (comprador) sobre seus fornecedores, procurando atingir o grau de entendimento e confiança mútua até então inexistente no início da relação.

Desta forma, o cliente procurará atuar nos aspectos que possam lhe trazer vantagens competitivas através da avaliação dos fornecedores e se for o caso, de seu desenvolvimento, para finalmente chegar à fase de negociação de uma parceria, que seja vantajosa para ambas as partes.