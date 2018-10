A POSIÇÃO DE IPATINGA COM O PRESIDENTE E O GOVERNADOR ELEITOS

COLUNA WILLIAM SALIBA – Lô29/10/2018

A POSIÇÃO DE IPATINGA COM O PRESIDENTE E GOVERNADOR ELEITOS

Tanto o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), como o governador eleito de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) tiveram expressiva votação em Ipatinga, no segundo turno das eleições. Bolsonaro obteve 74,11 por cento, com 91.851 votos, contra apenas 32.082 ou 25,89 por cento dos votos favoráveis a Fernando Haddad (PT). Já Romeu Zema levantou 77,71 por cento ou 87.703 votos, contra 25.153 ou 22.29 do senador Augusto Anastasia (PSDB).

RENOVAÇÃO

Além das ondas antipetista e de renovação política manifestadas pelos eleitores, o quadro demonstra que a região (antigo reduto do PT) teve importância estratégica na campanha dos candidatos. Zema e seu vice Paulo Brant, assim como o general Hamilton Mourão, vice de Bolsonaro, no período de campanha estiveram na cidade, onde se reuniram com lideranças e entidades de classe, como o Grupo Raízes e Associação Comercial e CDL, entre outras. Este quadro fortalece a posição de Ipatinga na busca de solução efetiva para as demandas regionais.

VISITA A BOLSONARO

Outro ponto a destacar foi o contato pessoal do CEO da Usiminas, Sérgio Leite, com Jair Bolsonaro, na casa do presidente eleito, no Rio de Janeiro. Leite integrou um grupo de executivos empresariais que foi até o condomínio da Barra da Tijuca manifestar o apoio ao então candidato, na reta final da campanha.

SUCESSO CONSAGRADO

A noite dançante da última sexta-feira (26), na Sede Campestre, em Timóteo, consagrou a iniciativa do Acesita Esporte Clube. O salão estava com a sua lotação esgotada por sócios e convidados para os shows das bandas Creedence Cover Brasil e Capital Urbano. Mérito do presidente Carlos Eduardo Lisboa e Almeida (Guta) e da diretora social do clube Helenir Souza.

CAFÉ COLONIAL

Uma boa pedida para o sábado, 10 de novembro, a partir das 17h, será participar do delicioso Café Colonial promovido pela Comunidade Espírita Joanna de Ângelis (Ceja), em sua sede no Bairro Veneza, em Ipatinga. Os convites já estão a venda por apenas R$12,00 e a renda será destinada aos trabalhos comunitários da entidade.

NOVOS TEMPOS

Depois de algumas cervejas dois amigos ‘filosofavam’ no final da noite de ontem, em boteco de Ipatinga, comemorando a eleição do seu candidato:

– Viu só? O Bolsonaro fez campanha usando as redes sociais e os sites de notícias e ganhou disparado nas urnas. Jornal impresso não serve pra mais nada, meu irmão!

– Serve sim. Lá em casa a gente usa no local do cachorro fazer xixi.

