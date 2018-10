ACICEL-CDL PROMOVEM NOITE DE HOMENAGENS

A tradicional homenagem para os empresários do ano, empresária destaque e entrega da Comenda Padre de Man, promovida anualmente pela Acicel-CDL, será realizada na próxima sexta-feira (19), às 20h, no Espaço Metropolitano, em Cel. Fabriciano.

O Empresário do Ano, Elias Filho (Laboratório São Sebastião), e a Empresária Destaque, Angela Carvalho (Angra Restaurante) serão homenageados por se destacarem em aspectos como gestão de negócio, número de empregos gerados, inovação, criatividade, participação nas ações da entidade, relacionamento com a comunidade, trabalho social e investimento no negócio.

“A premiação é fundamental para o reconhecimento das ações de quem promove o crescimento da economia na cidade. Estamos muito felizes em homenagear os empresários do ano, na certeza de que, eles são dignos e merecedores deste título”, declarou o presidente da Acicel-CDL, Ismá Canedo.

Instituída estatutariamente, a Comenda Padre José Maria de Man é outorgada pela Acicel, a critério do presidente, a cada biênio, às pessoas que se destacam pelos trabalhos em prol do bem comum.

Neste ano, em que a Acicel completa 60 anos de fundação, receberão a comenda ex-presidentes da entidade. Para o presidente, a Acicel traz em sua história, a participação de ilustres empresários que sempre trabalharam com muita dedicação em defesa dos empresários e merecem ser reconhecidos.